Anadolu Efes oyuncuları, EuroLeague'de şampiyonluk hedefliyor

Basketbol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ancak EuroLeague'de istediği performansı gösteremeyen Anadolu Efes, yeni sezona yeni koçu ve yenilenmiş bir takımla iddialı bir şekilde hazırlanıyor.



Ergin Ataman'ın görevden ayrılmasının ardından başantrenörlük görevine Erdem Can'ı getiren lacivert-beyazlı ekip, kadroyu da büyük ölçüde yeniledi. Sezona hem Türkiye Ligi'nde hem de EuroLeague şampiyonluk parolasıyla başlayan Anadolu Efes'te yeni transferlerden Erkan Yılmaz, Ercan Osmani ve Derek Willis'in yanı sıra takımın tecrübeli isimlerinden Tibor Pleiss, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.



ERKAN YILMAZ:"DAHA GİTMEMİZ GEREKEN ÇOK YOL VAR"



İyi bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçirdiklerini ve sistem değişikliğine adapte olmaya çalıştıklarını söyleyen takımın yeni transferlerinden Erkan Yılmaz, ne zaman tam anlamıyla hazır olacaklarını konusunda yüzde vermenin doğru olmadığını belirtti. Kazanmaya odaklı bir takım olacaklarını belirten Yılmaz, "Birçok şeyi oturtmaya çalışıyoruz. Basketbolun gelişimi her zaman devam eden bir süreç. Bir takım sezona başladığı şekilde o sezonu bitirmiyor. Belli bir düzeye kadar ilerledik ama daha gitmemiz gereken çok yol var. Sahada mücadele eden ve kazanmaya oynayan bir takım olacağız. Bunun için ne gerekiyorsa sahaya yansıtmaya çalışacağız" diye konuştu.



"ÖNCELİKLE TAKIMIN İHTİYACINA BAKMAMIZ LAZIM"



Erdem Can ile geçtiğimiz sezon Türk Telekom'da çalışan milli basketbolcu, bu sezon farklı rollerde kullanabileceğini belirtti. Takımda önemli bir yerli oyuncu rotasyonuna sahip olduklarını aktaran Yılmaz, "Yerli ve yabancı diye ayırmamak gerek. Hepimiz çalışıp takımın faydası için katkı verebiliyorsak bunun yerli ve yabancısı yok. Öncelikle takıma nasıl bireysel olarak katkı verebileceğimiz önemli. Bunu bulup ondan sonra gelişmemiz lazım. Krediler ya da başka şeyler kazanılır. Öncelikle takımın ihtiyacına bakmamız lazım" ifadelerini kullandı.



Anadolu Efes'te beklentilerin her zaman yüksek olduğunu vurgulayan 25 yaşındaki basketbolcu, "Efes son zamanlarda finallerde ve şampiyonluklarda olduğu için hedefler her zaman yüksektir. İnşallah sezon içerisinde daha büyük hedeflerin sözünü ağzımıza almak nasip olur. Sezon öncesi hazırlık sürecini güzelce geçirip hedeflerimizi büyüterek ilerlemek istiyoruz" dedi.



ERCAN OSMANI: "BU SEZON DAHA HIRSLI OLACAĞIMIZA İNANIYORUM"



Yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Ercan Osmani, tam takım çalışmaya başladıktan sonra daha iyi bir konuma geleceklerini söyledi. Erdem Can'ın kendisini hem 4 hem de 5 numara kullanacağını aktaran Osmani, EuroLeague'deki hedefleriyle ilgili olarak, "Bence geçen sene play-off'u kaçırdıktan sonra bu sezon daha hırslı olacağımıza inanıyorum. Yeni oluşan bir grubumuz var. Uyum yakalamak için zamana ihtiyacımız var. Bunu bahane etmeden, başarıya ve şampiyonluklara gitmek istiyoruz" şeklinde konuştu.



Yerli oyuncuların bu sezon Anadolu Efes'te çok önemli rollere sahip olacağını aktaran milli basketbolcu, "Erdem hoca bunu geçtiğimiz sezon Türk Telekom'da kanıtladı. Orda da çok fazla Türk oyuncunun süre bulabildiğini gördük. Aynı sistemi de burada uyguluyor. Türk oyuncuların daha fazla süre bulacağına inanıyorum" diye konuştu.



TIBOR PLEISS: HERKES NASIL OYNAYACAĞINI ANLAMAYA VE HOCANIN SİSTEMİNE ALIŞMAYA ÇALIŞIYOR



Bir sistem değişikliği olduğunu ve buna takım olarak alışmaya çalıştıklarını aktaran Tibor Pleiss, "Sezon hazırlıklarımız aslında çok gürültülü geçiyor. Koç çok fazla iletişim kurmaya ve konuşmaya çalışıyor. Antrenmanları durdurup kendi oyun felsefesini bize aktarmak istiyor. Bir değişim söz konusu. Sadece antrenör anlamında değil, oyuncu kadrosunda da değişim var. Herkes nasıl oynayacağını anlamaya ve hocanın sistemine alışmaya çalışıyor" dedi.



"KOÇUN BİZİ NASIL ROTASYONA SOKACAĞINI VE KULLANACAĞINI GÖRECEĞİZ"



Takımdaki uzun rotasyonuyla alakalı da düşüncelerini aktaran Alman pivot, "Hala daha birbirimizi anlama aşamasındayız. Tyrique Jones, sakatlığından dolayı bazı maçlarda oynamadı. Ante ve ben, 5 numara pozisyonunda süre aldık. Birbirimizi geçen sezondan tanıyoruz. Koçun planlarını bilmiyorum. Bizi nasıl rotasyona sokacağını ve kullanacağını göreceğiz. Çok fazla maçımız var. Genç oyunculara da sahibiz ve onlar bize Türkiye Ligi'nde yardım edebilirler. Bu bir süreç ve koç da bizi nasıl kullanacağını anlamaya çalışıyor. Bu durumu önümüzdeki haftalarda çözeceğimizi düşünüyorum" açıklamasında bulundu.



"EUROLEAGUE'İN ZİRVESİNDE YER ALMAYI İSTİYORUZ"



Takımdaki herkesin yeni sistemde rolüne adapte olmaya çalıştığını ve bunun bir süreç olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, EuroLeague'de sezonu zirvede tamamlamak istediklerinin altını çizerek, "Tabii ki de kazanmak istiyoruz. Her sezon, diğerinden farklıdır. Yeni koç, yeni oyuncular, aynı hedef. EuroLeague'in zirvesinde yer almayı istiyoruz. Geçtiğimiz sezon dörtlü finalde kiminle oynamak istediğimize dair çok fazla konuşma geçti ama bu sezon adım adım gitmemiz gerekiyor. Şu anda hedef, play-off'a girmek. Ondan sonra neler olacağını göreceğiz" diye konuştu.



DEREK WILLIS: "TAKIMDAKİ ROLÜMÜN ÇOK AÇIK OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM"



Takıma bu sezon katılan Derek Willis ise, "Sezon öncesi hazırlık süreci zorlu geçiyor. Koçun bizden istediklerini öğrenmeye ve bunlara adapte olmaya çalışıyoruz. Benim takımdaki rolümün çok açık olduğunu söyleyebilirim. Koç benden hücuma hızlıca geçmemi ve köşelerden boş atışlar bulmamı istiyor. Tabii ki defansif anlamda da savunma ribaundlarına katkı vermemi talep ediyor. Koçumuz, çok ufak detaylar üzerine çok fazla kafa yoran birisi. Şu anda birbirimize nasıl uyum sağlayabileceğimizi ve nasıl yardım edebileceğimizi öğrenme aşamasındayız" şeklinde konuştu.



ABD'li oyuncu, EuroLeague'deki hedefleriyle alakalı gelen bir soruya ise "EuroLeague'deki ana hedefimiz tabii ki şampiyonluk. Bu kulüp geçtiğimiz yıllarda 2 sezon üst üste şampiyon olma başarısı gösterdi" şeklinde cevap verdi.