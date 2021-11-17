Anadolu Efes Olympiakos'u ağırlıyor

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 10. hafta maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 20.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.



Avrupa Ligi'nde çıktığı 9 maçtan 3 galibiyet ve 6 mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, averajla 12. sırada yer alıyor.



Olympiakos ise 6 galibiyet ve 3 yenilgiyle ligde 4. sırada bulunuyor.



Avrupa'da 737. maç



THY EuroLeague'de çarşamba günü Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa kupalarındaki 737. maçına çıkacak.



Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 736 karşılaşmada 418 galibiyet ve 318 yenilgi aldı.



Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 489. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 261 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 227 kez rakiplerine mağlup oldu.



Lacivert-beyazlı takım, Olympiakos ile çarşamba 47. kez karşılaşacak. Anadolu Efes daha önce rakibiyle yaptığı maçlarda 22 galibiyet ve 24 mağlubiyet yaşadı.



İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 4 maçta Anadolu Efes bir galibiyet ve 3 mağlubiyet gördü. Avrupa Ligi'ndeki 42 maçta ise takımlar 21'er kez sahadan üstün ayrıldı.





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