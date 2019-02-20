Anadolu Efes - Olympiakos maçı öncesi dikkatimizi çeken 5 madde!

FINAL FOUR YOLUNDA ANADOLU EFES'İN YANINDA OL!

Anadolu Efes'in THY EuroLeague'in 23. haftasında Olympiakos ile oynayacağı maç öncesi dikkatimizi çeken 5 maddeyi sıralıyoruz.İşteoynanacak maç öncesi radarımıza takılanlar...Anadolu Efes, THY EuroLeague'de 4. sırada yer almak için avantajını artırdı. Olympiakos ise aldığı üst üste 3 mağlubiyetle birlikte 6. sıraya kadar indi. Eğer, Anadolu Efes kazanırsa Olympiakos'u ilk 4 sıra hedefinden tamamen uzaklaştıracak ve playoffta ev sahibi avantajını alabilmek için büyük avantaj elde edecek.Anadolu Efes ile Olympiakos, 38. kez karşı karşıya gelecek. Şimdiden EuroLeague'in klasik karşılaşmalarından biri haline geldi. Son olarak bu sezon EuroLeague'in 12. haftasında karşı karşıya geldiler. Anadolu Efes, son dakikaya kadar maçın içinde kalsa da kazanmayı başaramamıştı.Anadolu Efes'in bu sezon en etkileyici isimlerinden biri kuşkusuz Vasilije Micic! Kasım ayında EuroLeague MVP ödülünün sahibi olan Sırp guard, bu sezon 12.3 sayı, 5.3 asist ve 1 top çalma ile oynuyor. Kariyerinin en parlak yılını geçiren Micic, karşısında EuroLeague efsanelerinden biri olan Spanoulis'i bulacak. Spanoulis, bu sezon 10.6 sayı ve 4.9 asist ortalamaları yakaladı.Anadolu Efes, Sinan Erdem'de taraftarlarıyla bütünleştikçe daha iyi oynayan bir takım. Olympiakos, dış atışlarda istikrarsız olduğu için oyununu çoğunlukla pota altına yıkma gayretinde oluyor. Milutinov, LeDay, Printezis gibi isimlerle etkili oluyor. Anadolu Efes'te de Bryant Dunston ve Tibor Pleiss gibi blok canavarlarının gösterecekleri performanslar etkili olacak.3 maçtır üst üste kaybeden Olympiakos, İstanbul'da adeta ince bir buzun üstünde yürüyecek ve deyim yerindeyse ölüm kalım maçına çıkacak. Anadolu Efes'in Olympiakos'u planlarından uzaklaştırması ve en iyi bildiği şekilde oynaması gerekecek. Lacivert beyazlılar, EuroLeague'in en yüzdeli üçlük atan takımlarından biri...Final Four yolunda engelleri bir bir aşan Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 23. Hafta mücadelesinde Olympiakos ile kozlarını paylaşıyorAnadolu Efes'in THY EuroLeague'deki macerası, Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduran basketbol severlerin desteğiyle muhteşem bir basketbol şölenine dönüşüyor! Son saniyeye kadar süren heyecanın yanında, sürpriz şovlar, eğlenceli etkinlikler ve ödüllü yarışmalar da seni bekliyor!Bu harika atmosferin bir parçası olmak ve bu zorlu yolculukta Anadolu Efes'in yanında olmak için geç kalmadan biletini al!1. Kategori: 75 TL2. Kategori: 42.5 TL3. Kategori: 30 TL4. Kategori: 22.5 TL