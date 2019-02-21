Anadolu Efes Olympiakos maçı canlı hangi kanalda? Anadolu Efes Olympiakos maçı saat kaçta?

Anadolu Efes-Olympiakos(Euroleague) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Anadolu Efes-Olympiakos maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

21 Şubat 2019 05:04
Anadolu Efes Olympiakos maçı canlı hangi kanalda? Anadolu Efes Olympiakos maçı saat kaçta?
Anadolu Efes-Olympiakos maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. THY Avrupa Ligi normal sezonun 23. maçında Anadolu Efes-Olympiakos karşı karşıya gelecek.

ANADOLU EFES-OLYMPIAKOS MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | THY Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor. THY Avrupa Ligi normal sezonun 23. maçında Anadolu Efes-Olympiakos maçı naklen yayınlanacak.

21 Şubat Perşembe günü saat TSİ 20.30'da başlayacak ve beIN Sports Haber ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Anadolu Efes-Olympiakos maçı 21 Şubat Perşembe günü TSİ 20.30'dan itibaren beIN Sports Haber ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

ANADOLU EFES-OLYMPIAKOS MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...


Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında sahasında Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports Haber'den naklen yayımlanacak.

Kulüpler düzeyinde Avrupa'nın en prestijli organizasyonunda iyi bir sezon geçiren lacivert-beyazlı ekip, 22 müsabakada 14 galibiyet alırken, 8 kez mağlup oldu. Anadolu Efes, 16 takımlı ligde 4. sırada yer buldu.

Avrupa basketbolunun köklü takımlardan Olympiakos ise 12 galibiyet, 10 mağlubiyetle 6. sırada yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Atina'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 88-81 kaybetmişti.

Avrupa kupalarında 644. maç

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 644. maça çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, uluslararası organizasyonlarda oynadığı 643 karşılaşmada 354 galibiyet ve 289 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 396. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu kupada oynadığı 395 karşılaşmada 197 galibiyet ve 198 yenilgi aldı.

Anadolu Efes ile Olympiakos, Avrupa kupalarında bugüne kadar 41 kez karşılaştı. Lacivert-beyazlı takım, söz konusu maçlarda 17 galibiyet elde ederken, 24 kez mağlup oldu.

İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan dört karşılaşmada Anadolu Efes tek galibiyet ve 3 kez mağlubiyet yaşadı. Avrupa Ligi'nde de iki takım arasında oynanan 37 karşılaşmada Anadolu Efes 16, Olympiakos ise 21 galibiyet elde etti.

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