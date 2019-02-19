Anadolu Efes - Olympiakos maçı biletleri satışta!..

Final Four yolunda engelleri bir bir aşan Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 23. Hafta mücadelesinde Olympiakos ile kozlarını paylaşıyorAnadolu Efes'in THY EuroLeague'deki macerası, Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduran basketbol severlerin desteğiyle muhteşem bir basketbol şölenine dönüşüyor! Son saniyeye kadar süren heyecanın yanında, sürpriz şovlar, eğlenceli etkinlikler ve ödüllü yarışmalar da seni bekliyor!Bu harika atmosferin bir parçası olmak ve bu zorlu yolculukta Anadolu Efes'in yanında olmak için geç kalmadan biletini al!1. Kategori: 75 TL2. Kategori: 42.5 TL3. Kategori: 30 TL4. Kategori: 22.5 TL