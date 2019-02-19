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Anadolu Efes - Olympiakos maçı biletleri satışta!..

Anadolu Efes'in Olympiakos ile oynayacağı kritik EuroLeague maçının biletleri satışa çıktı.

Kaynak: Sporx.com
Anadolu Efes - Olympiakos maçı biletleri satışta!..
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19 Şubat 2019 15:36
Final Four yolunda engelleri bir bir aşan Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 23. Hafta mücadelesinde Olympiakos ile kozlarını paylaşıyor

Anadolu Efes'in THY EuroLeague'deki macerası, Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduran basketbol severlerin desteğiyle muhteşem bir basketbol şölenine dönüşüyor! Son saniyeye kadar süren heyecanın yanında, sürpriz şovlar, eğlenceli etkinlikler ve ödüllü yarışmalar da seni bekliyor!

Bu harika atmosferin bir parçası olmak ve bu zorlu yolculukta Anadolu Efes'in yanında olmak için geç kalmadan biletini al!

BİLET FİYATLARI

1. Kategori: 75 TL 
2. Kategori: 42.5 TL 
3. Kategori: 30 TL 
4. Kategori: 22.5 TL

ANADOLU EFES - OLYMPIAKOS MAÇINA BİLET ALMAK İÇİN TIKLAYIN



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