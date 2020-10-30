Anadolu Efes, Olympiakos deplasmanında

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında 30 Ekim günü deplasmanda Yunanistan'nın Olympiakos ekibi ile karşı karşıya gelecek.



Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.



Geride kalan haftalarda Zenit, Fenerbahçe Beko ve Zalgiris'e yenilen Anadolu Efes, ALBA Berlin'i mağlup etmişti.



İstanbul ekibinin ASVEL ile 5. haftada oynayacağı karşılaşma, rakip takımda çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.



- Anadolu Efes'in 691. maçı



Anadolu Efes, Olympiakos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 691. maçına çıkacak.



Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 690 müsabakada 389 galibiyet ve 301 yenilgi yaşadı.



Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 443. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 442 mücadelede 232 galibiyet ve 210 yenilgi yaşadı.



