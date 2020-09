Anadolu Efes, ödül koleksiyonuna yenilerini katmaya devam ediyor

Türkiye'deki pazarlama ekiplerinin başarısını ölçümleyen ilk ve tek ödül seremonisi The Hammers Awards'ın sonuçları, 22 Eylül 2020 Salı günü yapılan özel törende açıklandı.



Anadolu Efes Spor Kulübü, kurumların hem kanal bazlı, hem sektörel bazlı hem de özel kategori bazlı olarak 3 ana kategori ve 46 alt kategoride değerlendirildiği bu kapsamlı etkinlikte, her biri kendi alanında uzman 16 kişilik jüri tarafından iki dalda birden ödüle layık görüldü.



Kültür, Sanat ve Spor Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı



İlk ödülünü "Kültür, Sanat ve Spor Sektörü'nde En İyi Pazarlama Takımı" kategorisinde elde eden Anadolu Efes, bu ödülü, 2019-2020 sezonundaki iç saha maçlarında Sinan Erdem Spor Salonu'na gelen basketbolseverlere yaşattığı maç günü deneyimi sayesinde kazandı.



Anadolu Efes Spor Kulübü Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Departmanı, ekosisteminde yer alan her paydaşı dahil ettiği organizasyon sürecinde; taraftarlarına en iyi deneyimi sunmak için partnerleriyle birbirinden özel etkinliklere imza atarak, her maçın ayrı bir deneyim yaşatması amacıyla maç konseptlerini ve içeriklerini yeniden organize etti.



Sezon boyunca saha içinde çok başarılı performans sergileyen Anadolu Efes, yapılan bu çalışmaların da katkısıyla, evindeki EuroLeague karşılaşmalarında yüksek bir seyirci ortalaması yakaladı ve pek çok maçını da kapalı gişe oynadı.



Covid-19 Salgını Sürecini En İyi Yöneten Pazarlama Takımı



Anadolu Efes Spor Kulübü Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Departmanı, Covid-19 salgını döneminde yaptığı çalışmalarla da öne çıktı.



Sezonun salgın sebebiyle yarıda kalmasının ardından süreci en iyi şekilde yönetmek için yeni bir aksiyon planı hazırlayan Anadolu Efes, planını dört ana başlık etrafında şekillendirdi. Bunlar; Toplumsal Fayda, Taraftarla Bütünleşme, Kombine Bilet Sahipleri ve Partnerlerdi.



Bu süreci hep birlikte atlatacağımızı vurgulayan iletişimlerle toplumsal dayanışma bilincini yükseltirken, aynı zamanda kısıtlamaların olduğu günlerde evde kalan yetişkinler için sportif, çocuklar için ise bilgilendirici ve eğitici içerikler hazırladı.



Taraftarlarını iletişimlerinin merkezine taşıyan Anadolu Efes, sosyal izolasyon günlerinde partnerlerini dahil ettiği ödüllü yarışmalar ve dijital buluşmalar gerçekleştirdi, adeta bir medya kuruluşu gibi davranarak taraftarlarını düzenli olarak ilgi çekici içeriklerle buluşturdu.



İptal edilen maçların bilet bedellerini taraftarlarına hemen iade eden Anadolu Efes, aynı dönemde yeni sezon kombine biletlerinde %71'lik bir yenileme oranı yakaladı. Bu yola partnerleriyle birlikte yürüyerek devam etmesi gerektiğinden, hızlıca harekete geçerek yeni iş birlikleri yaptı ve onlara yeni dijital haklar sundu. Ekonomik belirsizliğin olduğu pandemi döneminde bile bazı partnerlerle sözleşme yenilemeyi başardı.



Bu çalışmalarıyla EuroLeague tarafından da Devotion Pazarlama Ödülleri'nde Altın Ödül'e layık görülen Anadolu Efes Spor Kulübü, The Hammers Awards'da da "Covid-19 Sürecini En İyi Yöneten Pazarlama Takımı" seçilerek organizasyondaki ikinci ödülünü kazandı.



Anadolu Efes Spor Kulübü, sahada elde ettiği sportif başarıların yanı sıra, yönetimsel ve organizasyonel alanlardaki önemli çalışmalarla Türkiye'de ilklerin kulübü olmaya devam edece