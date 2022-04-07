Anadolu Efes, normal sezonu Sırbistan'da kapatıyor

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 34. ve son haftasında 8 Nisan Cuma günü deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibi ile karşı karşıya gelecek.



Başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.



Play-off'a kalmayı daha önce garantileyen Anadolu Efes, Rus takımlarının organizasyondan ihracı sonrası ligde 16 galibiyet ve 11 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor.



Kızılyıldız mts ise 11 galibiyet ve 16 mağlubiyetle ligde 11. sırada yer alıyor.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Anadolu Efes, 84-83'lük skorla kazanmıştı.



Avrupa'da 761. maç



Anadolu Efes, Kızılyıldız mts müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 761. maçına çıkacak.



Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa organizasyonlarında çıktığı 760 müsabakada 433 galibiyet ve 327 yenilgi yaşadı.



Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 513. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda çıktığı 512 karşılaşmada 276 galibiyet elde etti, 236 kez rakiplerine mağlup oldu.



