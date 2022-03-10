Anadolu Efes, Monaco deplasmanında!

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 29. hafta maçında Fransa'nın Monaco takımına konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes, Monaco deplasmanında!
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10 Mart 2022 11:19
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 29. hafta maçında Cuma günü Fransa'nın Monaco takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Salle Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.

Lacivert-beyazlılar, ligde oynadığı 27 karşılaşmada elde ettiği 14 galibiyetle 7. sırada bulunuyor.

Anadolu Efes'in Avrupa kupalarındaki 755. maçı

Anadolu Efes, Monaco müsabakasıyla Avrupa kupalarında 755. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 754 karşılaşmada 429 galibiyet ve 325 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 507. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda çıktığı 506 karşılaşmada 272 galibiyet elde etti, 234 kez rakiplerine mağlup oldu.

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