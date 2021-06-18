Anadolu Efes, Moerman ile devam ediyor

Anadolu Efes, Moerman ile sözleşmeyi bir yıllığına uzattı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes, Moerman ile devam ediyor
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18 Haziran 2021 23:10
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Fransız oyuncusu Adrien Moerman ile sözleşmeyi 2021-2022 sezonunun sonuna kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, üç sezondur lacivert-beyazlı takımda görev yapan Moerman, 2021-2022 sezonunun sonuna kadar Anadolu Efes forması giyecek.

Anadolu Efes'in şampiyon olduğu THY Avrupa Ligi'nde 41 karşılaşmada maç başına 6,4 sayı, 4,6 ribaunt ve 1,1 asist ortalamalarıyla oynayan Moerman, ING Basketbol Süper Ligi'ndeki 27 maçta ise 13,7 sayı, 7,5 ribaunt ve 1,4 asist ortalamaları yakaladı.


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