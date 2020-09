Anadolu Efes medya günleri sürüyor!

Tibor Pleiss: "Geçen sezon yarıda kalınca kendimi çok kötü hissettim"

Anadolu Efes Basketbol Takımı oyuncuları Bryant Dunston, Tibor Pleiss ve Chris Singleton, 2020-2021 sezonu öncesi düzenlenen "medya buluşmaları" organizasyonu kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.Buluşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında video konferans yöntemiyle on-line olarak gerçekleştirildi.Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dunston, 2015-2016 sezonundan bu yana Anadolu Efes'te forma giydiğini belirterek, "." ifadelerini kullandı.Geçen sezon uzun bir sakatlık süreci geçirdiğini aktaran 34 yaşındaki pivot," değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Efes'in Alman pivotu Tibor Pleiss, çok iyi bir performans sergiledikleri geçen sezonun Kovid-19 salgını nedeniyle yarıda kalmasına çok üzüldüğünü dile getirdi.Lacivert-beyazlı takımda 2018-2019 sezonundan bu yana forma giyen Pleiss, "Geçen sezon yarıda kalınca kendimi çok kötü hissettim. Başladığı işi bitirmeyi seven biriyim. Çok çalışmıştık. Geçen sezonu, Usain Bolt'un 100 metre yarışında 80 metre koştuktan sonra yarışın yarıda kalmasına benzetiyorum. Ancak mesele basketbolun çok ötesinde bir şey. Sağlık her şeyin başı. Akılcı ve serin kanlı düşünmek gerekiyor. Kimsenin sağlığını tehlikeye atmamak lazım." şeklinde konuştu.Geçen sezon sergilediği performansı değerlendiren 30 yaşındaki basketbolcu, "Dunston'ın sakatlığı nedeniyle daha fazla süre bularak kendimi gösterme fırsatı elde ettim. Herkes neler yapabileceğimi gördü. Savunmada ve hücumda iyi bir performans ortaya koyduğumu düşünüyorum." dedi.Yaptığı bireysel antrenmanların kariyerine büyük etki ettiğini vurgulayan Tibor Pleiss, şunları kaydetti:"Her zaman başarıya aç bir yapım var. Yaptığım antrenmanlarda önemli bir gelişim kaydettim. Eskiden takım antrenmanından sonra 10-15 dakika ekstra çalışma yapardım. Ancak şu an antrenmandan sonra 1-1,5 saat daha çalışıyorum. Bu da benim yüksek seviyede kalmamı sağlıyor. Kariyerimde yardımcı antrenörler gelişimime çok katkıda bulundu. Onlarla bireysel idmanlar yapardım. Serbest atış çalışırken 10 atışta üst üste isabet sağlamadan antrenmanı bitirmezdim. En önemli faktör herkesten fazla çalışmak. Sağlam ve küçük adımlar atarak kariyerimi geliştirmeye çalıştım."Lacivert-beyazlı takımın ABD'li basketbolcusu Chris Singleton, başantrenör Ergin Ataman'ın oyunculara güven verdiğini aktardı.Deneyimli başantrenör ile çalışmanın önemine değinen 30 yaşındaki basketbolcu, "Ergin Ataman, oyunculara müthiş güven veriyor. Kendisine güvenen oyuncuları seviyor. Ben de iyi bir şutör olduğumu düşünüyorum. Savunma görevimi de yerine getiriyorum. Elimden geleni yaparak takımıma katkı sağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.Geçen sezon başında transfer olduğu Anadolu Efes ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını vurgulayan Singleton, "Anadolu Efes'e kazanmak için geldim. Ben ve eşim burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. En az 2 yıl daha buradayım. Geçen sezon çok büyük bir fırsat ellerimizin arasından kayıp gitti. Bu sene kenetlenerek şampiyonluklar için mücadele edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.