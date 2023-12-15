Anadolu Efes, Maccabi'ye diş geçiremedi

THY EuroLeague'de Anadolu Efes, Belgrad'da oynanan maçta Maccabi Tel Aviv'e 95-86 mağlup oldu.

Anadolu Efes'te sakatlığı bulunan Rodrigue Beaubois, Will Clyburn, Erkan Yılmaz, Tibor Pleiss, Ante Zizic, Elijah Bryant ve Derek Willis mücadelede forma giymediler.



Anadolu Efes'te, karşılaşmaya Larkin, Thompson, Erten, Ercan ve Jones beşi çıkarken, Larkin'in üçlüğü ile ikinci dakikada 3-2 öne geçtik. Jones ve Thompson'ın sayları ile beşinci dakika 10-11'lik skor ile geçildi. Ercan ve Oturu boyalı alanda birer isabet bulurken, Hollatz ve Erten'den gelen üçlükler ile sekizinci dakikada skor 20-21'e geldi. Kalan süre içinde Efes skor bulamadı ve maçın ilk 10 dakikasını 29-20 geride geçti. Mavi-beyazlı ekip ikinci periyoda Jones ve Daum'un sayıları ile başladı ve 12:30'da skoru 28-32'ye getirdi. Larkin'in üçlüğü ile 13. dakikada farkı bir sayıya indirdi ve ev sahibi ekibin molası geldi: 31-32. Mola dönüşünde Efes, Larkin ile bir üçlük daha buldu ve 15. dakikada skor 34-36'ya geldi. Daum'un iki isabetli serbest atışının ardından turnikeyi kaydeden Thompson 16. dakikada skora denge getirdi: 38-38. Jones'ın faul çizgisindeki tek isabetinin ardından Thompson'dan gelen üç sayılık isabet ile 18:30'da yeniden öne geçti: 42-41. Kalan bölümde Anadolu Efes, Oturu ve Larkin ile skor üretti ve mücadelenin ilk yarısını 48-45 önde tamamladı.



Efes, ikinci yarıya Thompson'ın faul çizgisindeki iki isabeti ile başladı ve 21. dakika 50-51'lik skor ile geçildi. Daum,'un üçlüğü ile 22. dakikada yeniden öne geçti: 53-51. Thompson ve Daum'un sayıları ile 27. dakikayı 60-57 önde geçti. Çeyreğin son üç dakikası içinde Oturu ve Thompson ile ikişer sayı buldu ve maçın son 10 dakikasına 66-64 geride girdi. Final periyodunda Efes'in ilk sayıları Larkin'den faul çizgisinde gelirken, skor da 65-71'e geldi. 32. dakikada skor 65-74'e gelince koç Erdem Can mola aldı. Mola dönüşünde Efes; Larkin ve Jones'ın sayıları ile skoru 69-78'e getirdi. Thompson ve Daum'un sayılarının ardından 36. dakikada skor 79-87'ye geldi. Son bölümde Thompson ve Daum ile sayılar bulsa da farkı kapatamadı ve karşılaşmadan 95-86 mağlup ayrıldı.



Salon: Aleksandar Nikolic



Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Tomasz Trawicki (Polonya), Uros Obrknezevic (Sırbistan)



Maccabi Tel Aviv: Brown 21, Baldwin 4, Cohen 2, Nebo 8, Colson 19, Cleveland 5, Webb 14, Sorkin 8, Rivero 2, Blatt 12



Anadolu Efes: Larkin 17, Erten Gazi 3, Thompson 22, Hollatz 3, Ercan Osmani 2, Oturu 7, Daum 20, Jones 12 Burakcan Yıldızlı, Melih Tunca



1. Periyot: 29-20



Devre: 45-48



3. Periyot: 66-64





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