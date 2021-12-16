Anadolu Efes, Maccabi deplasmanında

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Maccabi Playtika Tel Aviv deplasmanında galibiyet arayacak.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes, Maccabi deplasmanında
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16 Aralık 2021 09:07
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında İsrail takımı Maccabi Playtika Tel Aviv'e konuk olacak.

Menora Mivtachim Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.05'te başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD 3'dan canlı yayınlanacak.

Üst üste 2 haftayı mağlup kapattıktan sonra son maçında Bitci Baskonia'yı mağlup eden Anadolu Efes'in ligde 7 galibiyeti, 8 mağlubiyeti bulunuyor.

Ligde 10. sırada bulunan Anadolu Efes'le aynı galibiyet ve mağlubiyete sahip İsrail temsilcisi ise averajla 11. basamakta yer alıyor.

Avrupa kupalarında 743. randevu

Anadolu Efes, Maccabi Playtika Tel Aviv müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 743. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 742 karşılaşmada 422 galibiyet ve 320 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 495. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 265 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 229 kez rakiplerine mağlup oldu.


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