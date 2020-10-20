Anadolu Efes maç deneyimini dijital ortama taşıyor 'Anadolu Efes Stüdyo'

Gerçekleştirdiği dijital dönüşümle Türk basketboluna öncülük eden Anadolu Efes Spor Kulübü, Turkish Airlines EuroLeague'de ev sahibi olduğu karşılaşmalar seyircisiz oynansa da taraftarlarının takımlarından uzak kalmamasını sağlıyor.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maç önü deneyimini "Anadolu Efes Stüdyo" yayınları ile resmi Twitter hesabı https://twitter.com/AnadoluEfesSK üzerinden dijital ortama taşıyan Anadolu Efes; sürpriz konuklarla, eğlenceli içeriklerle, kulüp maskotu Çaylak'la, dikkat çeken istatistiklerle ve cazip ödüllü yarışmalarla taraftarlarını çok mutlu ediyor.



Yüzbinlerce taraftar canlı takip ediyor



Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, Altyapı Sorumlusu Erdal Bibo, eski Anadolu Efes oyuncusu ve Los Angeles Clippers Uluslararası Direktörü Ermal Kuqo'nun yanı sıra hem Anadolu Efes taraftarı hem de influencer Sezgin Yılmaz ve Ahmet Aksöz'ün katıldığı Anadolu Efes Stüdyo yayınları, bugüne kadar yüzbinlerce basketbolsever tarafından canlı izlendi.



Anadolu Efes Stüdyo, çok kısa süre içerisinde kulüp partnerleri için de yepyeni ve çok önemli bir mecra haline geldi. Partner markalar, Anadolu Efes Stüdyo yayınlarında çok sayıda basketbolseverle buluşma fırsatı buldu.



Anadolu Efes'in klasikleşmiş ÇaylakSoruyor yarışmasında sorulan sorulara doğru yanıt veren taraftarlar da Mustafa Özben'in sunuculuğunu üstlendiği Anadolu Efes Stüdyo'da kulüp partnerlerinden cazip hediyeler kazandı.



2020 – 2021 sezonunda 45. yılını kutlayan Anadolu Efes Spor Kulübü, bu sezonun heyecanını hep birlikte yaşamak ve #BenimYerimBurası demek için tüm basketbolseverleri Anadolu Efes stüdyo yayınlarını takip etmeye ve Fan Club kampanyalarına katılmaya davet ediyor.



Anadolu Efes Stüdyo I. Yayın:



https://twitter.com/AnadoluEfesSK/status/1311704748857257984?s=20



Anadolu Efes Stüdyo II. Yayın:



https://twitter.com/AnadoluEfesSK/status/1314241164732579840?s=20







