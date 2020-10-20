Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maç önü deneyimini "Anadolu Efes Stüdyo" yayınları ile resmi Twitter hesabı https://twitter.com/AnadoluEfesSK üzerinden dijital ortama taşıyan Anadolu Efes; sürpriz konuklarla, eğlenceli içeriklerle, kulüp maskotu Çaylak'la, dikkat çeken istatistiklerle ve cazip ödüllü yarışmalarla taraftarlarını çok mutlu ediyor.
Yüzbinlerce taraftar canlı takip ediyor
Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, Altyapı Sorumlusu Erdal Bibo, eski Anadolu Efes oyuncusu ve Los Angeles Clippers Uluslararası Direktörü Ermal Kuqo'nun yanı sıra hem Anadolu Efes taraftarı hem de influencer Sezgin Yılmaz ve Ahmet Aksöz'ün katıldığı Anadolu Efes Stüdyo yayınları, bugüne kadar yüzbinlerce basketbolsever tarafından canlı izlendi.
Anadolu Efes Stüdyo, çok kısa süre içerisinde kulüp partnerleri için de yepyeni ve çok önemli bir mecra haline geldi. Partner markalar, Anadolu Efes Stüdyo yayınlarında çok sayıda basketbolseverle buluşma fırsatı buldu.
Anadolu Efes'in klasikleşmiş ÇaylakSoruyor yarışmasında sorulan sorulara doğru yanıt veren taraftarlar da Mustafa Özben'in sunuculuğunu üstlendiği Anadolu Efes Stüdyo'da kulüp partnerlerinden cazip hediyeler kazandı.
2020 – 2021 sezonunda 45. yılını kutlayan Anadolu Efes Spor Kulübü, bu sezonun heyecanını hep birlikte yaşamak ve #BenimYerimBurası demek için tüm basketbolseverleri Anadolu Efes stüdyo yayınlarını takip etmeye ve Fan Club kampanyalarına katılmaya davet ediyor.
Anadolu Efes Stüdyo I. Yayın:
https://twitter.com/AnadoluEfesSK/status/1311704748857257984?s=20
Anadolu Efes Stüdyo II. Yayın:
https://twitter.com/AnadoluEfesSK/status/1314241164732579840?s=20
Anadolu Efes maç deneyimini dijital ortama taşıyor "Anadolu Efes Stüdyo"
Anadolu Efes Spor Kulübü, gerçekleştirdiği dijital dönüşümle Türk basketboluna öncülük etmeye devam ediyor.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maç önü deneyimini "Anadolu Efes Stüdyo" yayınları ile resmi Twitter hesabı https://twitter.com/AnadoluEfesSK üzerinden dijital ortama taşıyan Anadolu Efes; sürpriz konuklarla, eğlenceli içeriklerle, kulüp maskotu Çaylak'la, dikkat çeken istatistiklerle ve cazip ödüllü yarışmalarla taraftarlarını çok mutlu ediyor.
- 15:43 UEFA'dan hakem Halil Umut Meler'e görev
- 15:39 Simmons: "NBA, 2020-21'e 'çok zaman geçmeden' başlama eğiliminde"
- 15:38 Bruno Alves'in koronavirüs testi pozitif
- 15:38 Keçiörengücü maç fazlasıyla lider
- 15:32 Beşiktaş'ta N'Koudou 2 hafta daha yok
- 15:30 Milan'da Hakan Çalhanoğlu sakatlandı
- 15:08 Roberto Soldado koronavirüse yakalandı
- 14:45 Murray, Jordan ile ilk tanıştığı an için: "Heyecandan titriyordum..."
- 14:39 Filede Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşacak
- 14:37 Süper Lig şampiyonluk oranları!
- 14:36 "Giresunspor batmış, birbirimizi kandırmayalım"
- 14:22 Anadolu Efes maç deneyimini dijital ortama taşıyor "Anadolu Efes Stüdyo"
- 14:18 Türkiye'de en iyi başlangıç Manisa temsilcilerinden
- 14:13 Çotanak Stadı artık bitmek üzere...
- 14:03 Renato Sanhes: "Burak Yılmaz makine gibi"
- 13:57 Jefferson, Clippers için: "Çernobil'den beri, böyle bir erime görmemiştik..."
- 13:48 Denizlispor 2020-21 sezonunda bir ilki yaşadı
- 13:45 Markovic: "Fenerbahçe mağlubiyetinden ders çıkarmalıyız"
- 13:42 Sarıyer-Ankara Demirspor maçı ertelendi
- 13:39 Kadınlar yarı maraton tüm zamanlar Türkiye listesi güncellendi
- 13:38 Rümeysa Nur Ergin tekvandoda "en iyi isim" olmak istiyor
- 13:34 Rıza Çalımbay 15 yıl sonra yeniden Avrupa'da
- 13:32 Galatasaray'dan son 14 sezonun en kötü başlangıcı
- 13:30 Frutti Extra Bursaspor'un konuğu Gran Canaria
- 13:27 THY, Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi sponsoru oldu
- 13:25 John Wall, Kevin Durant'le idman maçları yapıyor!
- 13:25 Galatasaray'ın rakibi Dinamo Sassari
- 13:16 Premier Lig'de 8 koronavirüs vakası tespit edildi
- 13:14 NBA, bubble sayesinde 1.5 milyar dolarlık gelir kaybını önledi!
- 13:06 Abdulkadir Parmak Fenerbahçe maçına yetişecek mi?
- 13:01 20 Ekim Salı günü için Şampiyonlar Ligi iddaa bankoları
- 12:59 Lakers'ın tercih edebileceği, beş serbest oyuncu seçeneği!
- 12:53 Trabzonspor dejavu yaşıyor! Geçen senenin aynısı...
- 12:35 Sergen Yalçın kararını verdi: Larin ve Aboubakar
- 12:25 Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in yerine Lemos
- 12:21 Fenerbahçe'de örümcek adam; Altay Bayındır
- 12:18 Nereden nereye: Ozan Tufan
- 12:14 Timberwolves, Obi Toppin'e karşı "istekli"!
- 12:12 Barış elçisi Dimitris Pelkas
- 12:06 "Fenerbahçe'nin yedekleri de şampiyon olur"
- 11:57 Smart'ın itirafı!: "Bubble berbat olacak sanıyordum, ama..."
- 11:17 Sofiane Feghouli yine kriz çıkardı
- 11:12 Dudley'den Snoop Dogg'a, Danny Green tepkisi!
- 11:08 Sergen Yalçın'dan sağlık heyetine: "Ghezzal'ı yetiştirin"
- 10:43 Raptors, VanVleet için 4 yıl / 80 milyon doları geçmek istemiyor!
- 10:39 Beşiktaş'tan Avcı'ya: "5 milyona anlaşalım"
- 10:34 Beşiktaş'tan Dorukhan'a sözleşme önerisi
- 10:30 "Miami, gözünü Oladipo'dan daha büyük bir balığa dikti" iddiası
- 10:27 Eddie Newton için Fenerbahçe maçı final gibi
- 10:19 Fenerbahçe'de 3 artı, 2 eksi
- 10:12 Beşiktaş'ta ağır fatura!
- 10:07 Bucks, Giannis'i supermax'i imzalamasa bile takas etmek istemiyor
- 10:05 Ciro Immobile'den Vedat Muriqi açıklaması
- 09:43 Fernando: "Chelsea'yi yenmeye gidiyoruz"
- 09:33 Nzonzi: "Iniesta'ya karşı oynamak istemezdim"
- 09:25 "Pogba, Ballon d'Or'u kazanabilir"
- 09:12 Fenerbahçe'de Serdar Aziz'e ceza yok
- 09:08 Umut Nayir siftah yaptı
- 08:58 Oğuzhan Özyakup, Feyenoord yolunda
- 08:52 Beşiktaş 'Dorukhan' denince durdu
Milan'da Hakan Çalhanoğlu sakatlandı
Renato Sanhes: "Burak Yılmaz makine gibi"
Ciro Immobile'den Vedat Muriqi açıklaması
Fernando: "Chelsea'yi yenmeye gidiyoruz"
Nzonzi: "Iniesta'ya karşı oynamak istemezdim"
"Pogba, Ballon d'Or'u kazanabilir"
Arsene Wenger'den Mesut Özil açıklaması: "Çok yazık!"
Van Dijk'ın sakatlanmasına neden olan Pickford'a ceza yok
Çağlar Söyüncü: "Sakatlığımdan dolayı üzgünüm"
Pablo Sarabia: "Galatasaray taraftarı inanılmaz"
Liverpool'da Van Dijk yerine 5 aday
Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı; "KRAL"
Merih Demiral'ın tek rakibi Ronaldo
Klopp: "Kocasını bekleyen eş gibi bekleyeceğiz"
Agüero'dan kadın hakeme el ense hareketi!
- Black Friday indirimi ne zaman? Black Friday fırsat indirim kampanya 2020 günleri
- EBA Canlı ders yayını izle, EBA Canlı ders giriş
- 2020 Canlı izle EBA Canlı Ders, EBA Canlı Ders nasıl girilir?
- TRT EBA TV canlı izle (İlkokul, Ortaokul, Lise)
- Black Friday indirim günleri tarihi, Black Friday ne zaman bitecek?
- Black Friday ne zaman? Black Friday ne demek, anlamı?
- Cadılar Bayramı nedir? Cadılar Bayramı ne zaman? (2020)
- Iphone 12 satış fiyatı ne kadar? Iphone 12 ne kadara satılacak?
- Yeni bölüm Menajerimi Ara 20 Ekim 2020 izle
- Menajerimi Ara yeni bölüm 20 Ekim 2020 Salı izle canlı orjinal
- Star TV Menajerimi ara yeni bölüm orjinal izle HD (20 Ekim 2020)
- Menajerimi ara yeni bölüm izle 20 Ekim Salı 2020
- Masumlar Apartmanı 20 Ekim bölümü, bu akşam Masumlar Apartmanı yeni
- Yeni bölüm izle Masumlar Apartmanı (20 Ekim 2020 Salı)
- Masumlar Apartmanı yeni bölüm 20 Ekim Salı
- Masumlar Apartmanı 6. bölüm izle, Masumlar Apartmanı 20 Ekim Salı yeni bölüm
- Son dakika gelişmesi) EBA Canlı ders, EBA Canlı derse nasıl girilir? (20 Ekim Salı)
- Elektrik kesintisi oldu, Elektrikler gitti gelecek mi? Elektrikler saat kaçta gelir? (20 Ekim Salı)
- Elektrik neden gitti? Elektrik ne zaman gelecek? Saat kaçta (20 Ekim Salı)
- Elektrikler gitti, elektrik ne zaman gelir? İstanbul, İzmir, Ankara ilçeler) (20 Ekim Salı)
- Sular gitti, sular saat kaçta gelecek? (20 Ekim Salı)
- Sular ne zaman gelecek? Sular gitti ne zaman gelir? (20 Ekim Salı)
- Korona önlemleri evlenme nasıl? Evlenme tedbirleri, düğün kısıtlamaları (20 Ekim Salı)
- Pazar günü için en güzel resimli mesajlar, pazar günü mesajı (20 Ekim Salı)
- Günün yemek önerisi, Bugün ne pişirsem? Bugün hangi yemeği yapsam? (20 Ekim Salı)
- Bugün ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam, günün yemek önerisi (20 Ekim Salı)
- Cuma tebrik mesajları, hayırlı cumalar mesajı (20 Ekim Salı)
- Instagram hatası, instagram bozuldu mu? Instagram çöktü mü? (20 Ekim Salı)
- 2020 Ziraat Bankası saat kaçta açılır? Ziraat Bankası açılış (20 Ekim Salı)
- Sağlık ocağı açılış saati, sağlık ocağı kaçta açılır? (20 Ekim Salı)