Anadolu Efes, ligde ikide iki yaptı!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes, sahasında Türk Telekom'u 83-78 mağlup etti.



Karşılaşmanın ilk bölümünde uyguladığı sert savunmayla rakibini top kayıplarına zorlayan Anadolu Efes, dış atıştan ve pota altından kaydettiği basketlerle 6. dakikada 10 sayılık fark yakaladı: 13-3. Kalan bölümde 3 sayı çizgisinin gerisinden ve boyalı alandan bulduğu basketlerle farkı azaltan Türk Telekom karşısında serbest atış çizgisinden sayı üreten Anadolu Efes, ilk çeyreği 19-13 önde tamamladı.



İkinci çeyreğin ilk bölümünde Anderson ve Tolga Geçim ile dış atışlardan 4 isabet bulan Anadolu Efes, 15. dakikada farkı 18 sayıya çıkardı: 35-17. Üst üste hücum girişimlerinden sayı bulamadan dönen lacivert-beyazlı takım önünde 9-0'lık seri yakalayan Türk Telekom, 19. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 35-26. Anadolu Efes, soyunma odasına 40-29 üstün gitti.



Üçüncü periyoda hızlı başlayan ve Eric ile pota altından etkili olan Türk Telekom, 23. dakikada farkı 3 sayıya çekti: 42-39. Pleiss'ın üst üste basketleriyle toparlanan Anadolu Efes, 25. dakikada 10 sayılık fark yakaladı: 52-42. Türk Telekom, kalan bölümde özellikle Can Korkmaz'ın hücumda verdiği katkıyla farkı 2 sayıya kadar indirmesine rağmen Anadolu Efes, final periyoduna 61-57 önde girdi.



Dördüncü ve son çeyreğin başında Anderson ve Moerman ile dış atışlardan isabet bulan Anadolu Efes, konuk takımın hızını kesti ve 33. dakikaya 67-59 üstün girdi. Anadolu Efes'in Micic ile kaydettiği basketlere Türk Telekom, Can Korkmaz'ın sayılarıyla cevap verdi. Konuk takım, Samet Geyik'in basket faulden kazandırdığı sayılarla 37. dakikada skora dengeyi getirdi: 72-72. Kalan bölüm büyük bir heyecana sahne oldu. Türk Telekom'un Ennis, Can Korkmaz ve Samet Geyik ile bulduğu sayılara özellikle Micic'in serbest atış çizgisinden kaydettiği basketlerle cevap veren ve hata yapmayan Anadolu Efes, karşılaşmadan 83-78 galip ayrıldı.



Salon: Sinan Erdem



Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Alper Özgök



Anadolu Efes: Micic 18, Doğuş Balbay 3, Simon 5, Moerman 15, Pleiss 17, Anderson 16, Erten Gazi, Tolga Geçim 8, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı 1, Buğrahan Tuncer



Türk Telekom: Muhammed Baygül 3, Dekker 15, Ennis 6, Göktuğ Baş, Eric 9, Wiltjer 9, Samet Geyik 11, Baldwin 4, Can Korkmaz 21



1. Periyot: 19-13



Devre: 40-29



3. Periyot: 61-57



Beş faulle çıkan: 33.13 Sertaç Şanlı (Anadolu Efes)