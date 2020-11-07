Anadolu Efes, ligde 7'de 7 yaptı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 90-84 yendi.
Bu sonuçla birlikte Efes, ligdeki 7. maçını da kazanmış oldu.
Salon: Beşkaza
Hakemler: Ali Şakacı, Mehmet Ozan Çakar, Can Mavisu
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Neal 15, Emir Gökalp, Fırat Töz 2, Erdem İlter, Abu 11, Frazier 6, Caner Ercan, Barış Hersek 6, Polat Kaya 3, İbrahim Yıldırım, Cook 25, Atkins 16
Anadolu Efes: Singleton 4, Yiğitcan Saybir 2, Doğuş Balbay 5, Tarık Sezgün, Tolga Geçim 6, Erten Gazi, Moerman 8, Buğrahan Tuncer 14, Micic 8, Anderson 1, Simon 42
1. Periyot: 20-24
Devre: 46-46
3. Periyot: 73-68
Bu sonuçla birlikte Efes, ligdeki 7. maçını da kazanmış oldu.
Salon: Beşkaza
Hakemler: Ali Şakacı, Mehmet Ozan Çakar, Can Mavisu
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Neal 15, Emir Gökalp, Fırat Töz 2, Erdem İlter, Abu 11, Frazier 6, Caner Ercan, Barış Hersek 6, Polat Kaya 3, İbrahim Yıldırım, Cook 25, Atkins 16
Anadolu Efes: Singleton 4, Yiğitcan Saybir 2, Doğuş Balbay 5, Tarık Sezgün, Tolga Geçim 6, Erten Gazi, Moerman 8, Buğrahan Tuncer 14, Micic 8, Anderson 1, Simon 42
1. Periyot: 20-24
Devre: 46-46
3. Periyot: 73-68
Krunoslav Simon, @AnadoluEfesSK
✨32 dakika
✨15/19 Şut
✨42 Sayı
✨6 Ribaunt
✨5 Asist
✅Kariyer Rekoru pic.twitter.com/JUdNol96wc
— Sporx (@sporx) November 7, 2020