Anadolu Efes, Larkin ile sözleşme uzattı

Anadolu Efes, Shane Larkin'in sözleşmesini 2 yıl daha uzattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes, Larkin ile sözleşme uzattı
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10 Haziran 2022 15:03
Anadolu Efes, Shane Larkin ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Shane Larkin, bu süre içerisinde NBA çıkış opsiyonuna da sahip olacak.

Anadolu Efes ile 2 EuroLeague şampiyonluğu kazanan Larkin, 2018-19 sezonundan beri oynadığı lacivert beyazlı forma ile bu sezon EuroLeague'de 14.7 sayı 5.3 asist ortalamaları ile ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 10 sayı ve 5 asist ortalamaları ile mücade etti.

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