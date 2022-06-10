Anadolu Efes, Larkin ile sözleşme uzattı

Shane 'Sugar' Larkin✨



2x🏆 EuroLeague

2x🏆 All-EuroLeague

2x🏆 Türkiye Ligi

1x🏆 Türkiye Kupası pic.twitter.com/b0A45TCJLk



— Sporx (@sporx) June 10, 2022

Anadolu Efes, Shane Larkin ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.Shane Larkin, bu süre içerisinde NBA çıkış opsiyonuna da sahip olacak.Anadolu Efes ile 2 EuroLeague şampiyonluğu kazanan Larkin, 2018-19 sezonundan beri oynadığı lacivert beyazlı forma ile bu sezon EuroLeague'de 14.7 sayı 5.3 asist ortalamaları ile ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 10 sayı ve 5 asist ortalamaları ile mücade etti.