Anadolu Efes, Larkin ile sözleşme uzattı

Anadolu Efes, Shane Larkin ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Shane Larkin, bu süre içerisinde NBA çıkış opsiyonuna da sahip olacak.
Anadolu Efes ile 2 EuroLeague şampiyonluğu kazanan Larkin, 2018-19 sezonundan beri oynadığı lacivert beyazlı forma ile bu sezon EuroLeague'de 14.7 sayı 5.3 asist ortalamaları ile ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 10 sayı ve 5 asist ortalamaları ile mücade etti.
Shane Larkin, bu süre içerisinde NBA çıkış opsiyonuna da sahip olacak.
Anadolu Efes ile 2 EuroLeague şampiyonluğu kazanan Larkin, 2018-19 sezonundan beri oynadığı lacivert beyazlı forma ile bu sezon EuroLeague'de 14.7 sayı 5.3 asist ortalamaları ile ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 10 sayı ve 5 asist ortalamaları ile mücade etti.
Shane 'Sugar' Larkin✨
2x🏆 EuroLeague
2x🏆 All-EuroLeague
2x🏆 Türkiye Ligi
1x🏆 Türkiye Kupası pic.twitter.com/b0A45TCJLk
— Sporx (@sporx) June 10, 2022
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