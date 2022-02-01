Anadolu Efes Küçük B takımı 4. oldu

U14 B Ligi İstanbul bölgesi üçüncülük maçında Mimar Sinan Koleji U14 Takımı ile karşılaşan Anadolu Efes Küçük B (U13) Takımı mücadeleden 53-69 mağlup ayrıldı.

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Anadolu Efes Küçük B takımı 4. oldu
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01 Şubat 2022 16:30
U14 B Ligi İstanbul bölgesi üçüncülük maçında Mimar Sinan Koleji U14 Takımı ile karşılaşan Anadolu Efes Küçük B (U13) Takımı mücadeleden 53-69 mağlup ayrıldı.

Bayrampaşa Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da küçükler 30-36 geride tamamladı.

Anadolu Efes'te istatistikler şöyle oluştu:

Darius Caratasu 14 sayı.
Eymen Efe Vergili 1 sayı.
Demir Öztürk 2 sayı.
Metin Ege Kıvanç 6 sayı.
Doruk Öztaş 5 sayı.
Soner Kayra İgret 11 sayı.
Kerem Arslan.
Murad Öztürk.
Deniz Uyguner 4 sayı.
Ege Yüksel 7 sayı.
Görkem Gökbağ 3 sayı.
Ata Pilav.

Bu maçın ardından Küçük B Takımı, İstanbul U14B Ligi'ni dördüncü sırada tamamladı.

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