Anadolu Efes Küçük B takımı 4. oldu

U14 B Ligi İstanbul bölgesi üçüncülük maçında Mimar Sinan Koleji U14 Takımı ile karşılaşan Anadolu Efes Küçük B (U13) Takımı mücadeleden 53-69 mağlup ayrıldı.
Bayrampaşa Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da küçükler 30-36 geride tamamladı.
Anadolu Efes'te istatistikler şöyle oluştu:
Darius Caratasu 14 sayı.
Eymen Efe Vergili 1 sayı.
Demir Öztürk 2 sayı.
Metin Ege Kıvanç 6 sayı.
Doruk Öztaş 5 sayı.
Soner Kayra İgret 11 sayı.
Kerem Arslan.
Murad Öztürk.
Deniz Uyguner 4 sayı.
Ege Yüksel 7 sayı.
Görkem Gökbağ 3 sayı.
Ata Pilav.
Bu maçın ardından Küçük B Takımı, İstanbul U14B Ligi'ni dördüncü sırada tamamladı.
Bayrampaşa Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da küçükler 30-36 geride tamamladı.
Anadolu Efes'te istatistikler şöyle oluştu:
Darius Caratasu 14 sayı.
Eymen Efe Vergili 1 sayı.
Demir Öztürk 2 sayı.
Metin Ege Kıvanç 6 sayı.
Doruk Öztaş 5 sayı.
Soner Kayra İgret 11 sayı.
Kerem Arslan.
Murad Öztürk.
Deniz Uyguner 4 sayı.
Ege Yüksel 7 sayı.
Görkem Gökbağ 3 sayı.
Ata Pilav.
Bu maçın ardından Küçük B Takımı, İstanbul U14B Ligi'ni dördüncü sırada tamamladı.