Anadolu Efes, Krunoslav Simon'un sözleşmesini uzattı

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.



Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2017-18 sezonu başında takımımıza katılan Simon, bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2021-2022 sezonunun sonuna kadar Anadolu Efes forması giyecek." denildi.



THY Avrupa Ligi'nde geride kalan sezonda Anadolu Efes forması ile 27 karşılaşmada 23 dakika 19 saniye ortalama süre alan Simon, maç başına 8,9 sayı, 3,9 ribaunt ve 2,9 asist ortalamaları ile mücadele etti.



Hırvat forvet, ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 12 maça çıktı. 35 yaşındaki Simon, maç başına 23 dakika 44 saniye süre alarak 11,5 sayı, 3,3 ribaunt ve 2,9 asist ortalamaları yakaladı.



