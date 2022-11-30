X

Anadolu Efes, Krunoslav Simon'un formasını emekli ediyor

THY Euroleague'in 11. haftasında evinde Olympiakos ile karşılaşacak olan Anadolu Efes, karşılaşma öncesi eski oyuncusu Krunoslav Simon'un 44 numaralı formasını salona asacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Anadoluefessk.org
Abone Ol
Anadolu Efes, Krunoslav Simon'un formasını emekli ediyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Kasım 2022 16:12
Anadolu Efes Spor Kulübü, THY Avrupa Ligi'nde 1 Aralık Perşembe günü Yunanistan ekibi Olympiakos ile oynanacak maçta eski Hırvat basketbolcusu Krunoslav Simon'un formasını emekli edecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Simon'un 44 numaralı forması, gelenek haline gelen "forma emekliliği" uygulaması kapsamında Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki yerini alacak.

Tecrübeli basketbolcunun forması, Olympiakos maçının devre arasında gerçekleştirilecek törenle salona asılacak.

Simon, Anadolu Efes'in eski başantrenörü Aydın Örs ve eski oyuncularından Petar Naumoski'nin ardından bu şekilde onurlandırılan üçüncü isim olacak.

Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ise Simon'a teşekkür plaketi takdim edecek.

Lacivert-beyazlı formayı 2017-2022 yıllarında giyen 37 yaşındaki oyuncu, ikişer Avrupa Ligi, Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ