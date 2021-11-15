Anadolu Efes kombineleri genel satışta!

Anadolu Efes'in 2021-2022 sezonu kombine biletleri genel satışa açıldı!

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Anadolu Efes kombineleri genel satışta!
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15 Kasım 2021 16:07
Anadolu Efes'in 2021-22 sezonunun kalan bölümünde oynayacağı tüm Euroleague ve Basketbol Süper Ligi karşılaşmalarını kapsayacak olan yeni sezon kombine genel satışı başladı.

Anadolu Efes Fan Club üyeliği olan taraftarların % 20 indirim ile sahip olabileceği yeni sezon kombineleri  satışa sunuldu.

Kombineler Mobilet'in https://www.mobilet.com/event/anadolu-efes-2021-2022-kombine-7581-ef16 adresinden satın alabilecek.

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