- Avrupa'da 680. maç

THY EuroLeague 22. hafta maçında cuma günü deplasmanda Sırbistan'ınekibi ile karşı karşıya gelecek.Başkent Belgrad'daki Stark Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşma,'den naklen yayımlanacak.THY EuroLeague'de 18 galibiyet ve 3 mağlubiyeti olan Anadolu Efes liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde 9 galibiyet ve 12 yenilgisi bulunan Kızılyıldız mts ise averajla 10. sırada yer alıyor.İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 85-70'lik skorla kazanmıştı.Anadolu Efes, Kızılyıldız mts karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 680. maçına çıkacak.Lacivert-beyazlı takım, bu kulvarda oynadığı 679 müsabakada 382 galibiyet ve 297 yenilgi yaşadı.Anadolu Efes, EuroLeague'de ise çıktığı 431 maçın 225'ini kazandı, 206'sından ise mağlup ayrıldı.