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Anadolu Efes, Khimki'ye konuk oluyor

Lacivert-beyazlı basketbol takımı, THY Avrupa Ligi 3. hafta maçında yarın Rus ekibi Khimki ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
Anadolu Efes, Khimki'ye konuk oluyor
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18 Ekim 2018 10:09
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında 19 Ekim Cuma günü Rusya temsilcisi Khimki'ye konuk olacak.

Başkent Moskova'daki Arena Mytishchi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Lacivert-beyazlılar, organizasyondaki ilk maçında Bayern Münih'i deplasmanda 90-71 mağlup ederken, ikinci müsabakasında ise sahasında Zalgiris'e 93-79 yenildi.

Khimki ise ligde çıktığı 2 karşılaşmada da sahadan yenik ayrıldı. Rus ekibi, ilk maçında konuk ettiği Olympiakos'a 87-66, ikinci müsabakasında ise deplasmanda Fenerbahçe'ye 93-85 mağlup oldu.

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