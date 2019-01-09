Anadolu Efes - Khimki maçı öncesi dikkatimizi çeken 5 madde!

ANADOLU EFES, PERŞEMBE AKŞAMI KHIMKI'Yİ AĞIRLIYOR

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 18. haftasında sahasında Khimki Moskova'yı ağırlıyor.Perşembe akşamı saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesi Anadolu Efes, 17 maçta 11 galibiyet ile 4. sırada bulunuyor. Khimki ise 7 galibiyetle playoff resmine dahil olmaya çalışıyor.Bu maç öncesi dikkatimizi çeken 5 maddeyi sıralıyoruz.Şanssız bir Aralık ayı geçiren Anadolu Efes, 2019'da oynadığı 2 maçı da kazandı. Zorlu Zalgiris Kaunas deplasmanında rakibini 58 sayıda tutarak 21 sayı farkla kazanan Lacivert-Beyazlılar, Gran Canaria'yı deplasmanda, Fenerbahçe Beko'yu sahasında mağlup eden Khimki ile karşılaşacak. İki takım da form olarak çok iyi durumda.Her ne kadar bu maçta Alexey Shved oynamayacak olsa da bir önceki maçta Anadolu Efes, Khimki'ye karşı Doğuş Balbay'ın buzzer-beater'ı ile kazanmıştı. Khimki, Shved'siz de benzer bir oyun karakteri gösteriyor. Asla maçı bırakmıyorlar ve son ana kadar maçın içinde kalıyorlar. Anadolu Efes de, kötü geçen Aralık ayından tecrübelerle ayrıldı ve bunları 2019'a yansıtıyor. Bu maçta da 40 dakika aralıksız bir mücadele bekliyoruz.Khimki Moskova'nın NBA patentli pota altı oyuncusu Jordan Mickey, gösterdiği performansla dikkatleri çekiyor. 13.2 sayı ve 4.6 ribaunt ortalamasının yanısıra 16 blok ile bu alanda EuroLeague'de dördüncü sırada. Ayrıca, Anthony Gill de Khimki'nin pota altındaki bir diğer önemli silahı. Fenerbahçe Beko karşısında 12 sayı, 7 ribaunt, 3 asist, top çalma ile oynadı. Anadolu Efes'in Khimki'nin pota altındaki yıldızlarına karşı kozları oyuncu çeşitliliği ve esnekliği olacak. Bryant Dunston ve Tibor Pleiss, farklı özellikleri olan EuroLeague'in iki elit pivotu. 4 numarada ise Adrien Moerman ve Brock Motum gibi modern forvetler görüyoruz. Kariyer sezonunu geçiren Moerman, asıl önemli koz olacak. Fransız yıldız, bu sezon 12.3 sayı, 6.3 ribaunt, 1.6 asist ve 1.4 top çalma ortalamaları ile oynuyor.Khimki, maç başına 8 top çalma ile oynuyor ve bu alanda ürettikleri ekstra skorlar ile maçın içinde kalıyor. Anadolu Efes'in bu sezon en önemli kozu, kollektif hücum, birden çok atak noktası ve oyun kurucusu ile oynaması. Bol pas yapan Anadolu Efes'in mutlaka top kayıplarına dikkat etmesi gerekecek.Anadolu Efes, yüzde 44 ile üçlük atan bir takım. Bu alanda EuroLeague'in en iyi takımı. Khimki, üçlük yüzdesinde ikinci sırada olan Fenerbahçe Beko'yu yüzde 26.9'da tutmayı başardı. Khimki, üçlük savunmasını pota altındaki Mickey'e güvenerek daha agresif yapıyor. Anadolu Efes'in içeriyi iyi kullanıp, Mickey'e olan güveni sarsıp, dışarıdan boş şutları bulması gerekecek. Bu alanda en güvenilir isimler Shane Larkin'in deliciliği ve pota altına Tibor Pleiss'ın bitiriciliği olacaktır.Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas maçı sonrası 10 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00'de Khimki Moskova'yı sahasında ağırlıyor.Anadolu Efes'in EuroLeague macerası Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduran basketbol severlerin desteğiyle muhteşem bir basketbol şölenine dönüşüyor!Son saniyeye kadar süren heyecanın yanında, sürpriz şovlar, eğlenceli etkinlikler ve ödüllü yarışmalar da seni bekliyor!Bu harika atmosferin bir parçası olmak ve bu zorlu yolculukta yanımızda olmak için geç kalmadan biletini al!3. Kategori: 22.5 TL2. Kategori: 42.5 TL1. Kategori: 75 TLSaha İçi S2: 130 TLSaha İçi S1: 210 TLSaha İçi P2: 425 TL