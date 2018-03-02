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Anadolu Efes, İtalya'da yıkıldı!

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Olimpia Milan'a 77-64 mağlup oldu.

Kaynak: AA
Anadolu Efes, İtalya'da yıkıldı!
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02 Mart 2018 01:18
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'a 77-64 yenildi. 

Anadolu Efes, 24. maçında 18. yenilgisini aldı. AX Armani Exchange Olimpia Milan ise 8. galibiyetini elde etti. 

Karşılaşmanın ilk periyodu 17-17 eşitlikle geçilse de soyunma odasına ev sahibi AX Armani Exchange Olimpia Milan 44-29 üstün girdi.

Üçüncü çeyreği 58-45 geride tamamlayan Anadolu Efes, son periyotta da İtalyan ekibi karşısında farkı azaltamadı ve mücadeleden 77-64 mağlup ayrıldı.

Maçın en skorer ismi 19 sayıyla Anadolu Efes'ten Sonny Weems olurken, ev sahibi ekipte Amath M'Baye 14 sayı üretti.

Salon: Mediolanum Forum

Hakemler: Benjamin Jimenez (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya), Saso Petek (Slovenya) 

AX Armani Exchange Olimpia Milan: Cinciarini 5, Goudelock 13, Micov 3, Kuzminskas 9, Tarczewski 6, Abass 2, M'Baye 14, Bertans 5, Jerrells 13, Gudaitis 7

Anadolu Efes: Doğuş Balbay 9, Weems 19, Motum 4, Douglas, Dunston 10, Stimac 12, McCollum 6, Muhaymin Mustafa, Brown 4, Birkan Batuk

1. Periyot: 17-17 

Devre: 44-29 

3. Periyot: 58-45 

Beş faulle oyundan çıkan: 39.45 Tarczewski (AX Armani Exchange Olimpia Milan)

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