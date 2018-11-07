Basketbol THY Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'a 81-80 mağlup oldu.
Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyondaki 2. yenilgisini aldı. İtalyan temsilcisi ise 4. galibiyetini elde etti.
İlk çeyreği 24-17 geride kapatan Efes, soyunma odasına da 43-35 mağlup durumda girdi.
Son çeyreğe de 68-54 geride giren lacivert-beyazlıların son periyottaki çabası farkı eritse de 1 sayı farkla yenilgiye engel olamadı.
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Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyondaki 2. yenilgisini aldı. İtalyan temsilcisi ise 4. galibiyetini elde etti.
İlk çeyreği 24-17 geride kapatan Efes, soyunma odasına da 43-35 mağlup durumda girdi.
Son çeyreğe de 68-54 geride giren lacivert-beyazlıların son periyottaki çabası farkı eritse de 1 sayı farkla yenilgiye engel olamadı.
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