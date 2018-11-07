  •  
    Nicolas Anelka imzaladı Yeni görevi de açıklandı
  •  
    Igor Tudor, Süper Lig'e dönüyor! İşte o takım...
  •  
    Ligue 1'i resmen salladı, G.Saray'ın aşkı alevlendi
  •  
    İşte Beşiktaş'ın yeni gol umudu: "Büyük fırsat"
  •  
    Salih'ten Fenerbahçe ve transfer itirafları, mesaj

Anadolu Efes, İtalya'da son topta kaybetti!

THY Euroleague'in 5. haftasında Anadolu Efes deplasmanda EA7 Olimpia Milano'ya 81-80 mağlup oldu.

Kaynak: AA
Anadolu Efes, İtalya'da son topta kaybetti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Kasım 2018 00:34
Basketbol THY Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'a 81-80 mağlup oldu.

Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyondaki 2. yenilgisini aldı. İtalyan temsilcisi ise 4. galibiyetini elde etti. 

İlk çeyreği 24-17 geride kapatan Efes, soyunma odasına da 43-35 mağlup durumda girdi. 

Son çeyreğe de 68-54 geride giren lacivert-beyazlıların son periyottaki çabası farkı eritse de 1 sayı farkla yenilgiye engel olamadı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için