Anadolu Efes, İsrail'de şov yaptı!

Basketbolda THY Avrupa Ligi 23. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, deplasmanda İsrail'in Maccabi Playtika takımını 90-66 yenerek üst üste 8. galibiyetini aldı.
Menora Mivtachim Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 22-17 önde geçerken, soyunma odasına 47-31 üstün girdi.
İkinci yarıda etkili oyununu sürdürerek üçüncü çeyrekte 24 sayılık (47-71) fark yakalayan lacivert-beyazlılar, mücadeleden de 90-66 galip ayrıldı.
Anadolu Efes'te Shane Larkin ve Vasilije Micic 15'er sayıyla takımın en skorer isimleri oldu.
Lacivert-beyazlı ekip, THY Avrupa Ligi'nde art arda 8, toplamda ise 19. galibiyetini elde etti. Ev sahibi Maccabi Playtika 17. mağlubiyetini yaşadı.
Menora Mivtachim Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 22-17 önde geçerken, soyunma odasına 47-31 üstün girdi.
İkinci yarıda etkili oyununu sürdürerek üçüncü çeyrekte 24 sayılık (47-71) fark yakalayan lacivert-beyazlılar, mücadeleden de 90-66 galip ayrıldı.
Anadolu Efes'te Shane Larkin ve Vasilije Micic 15'er sayıyla takımın en skorer isimleri oldu.
Lacivert-beyazlı ekip, THY Avrupa Ligi'nde art arda 8, toplamda ise 19. galibiyetini elde etti. Ev sahibi Maccabi Playtika 17. mağlubiyetini yaşadı.