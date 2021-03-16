Anadolu Efes, İsrail'de şov yaptı!

Anadolu Efes THY EuroLeague'in 23. hafta erteleme maçında deplasmanda İsrail'in Maccabi Playtika takımıyla kozlarını paylaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes, İsrail'de şov yaptı!
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16 Mart 2021 22:10
Basketbolda THY Avrupa Ligi 23. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, deplasmanda İsrail'in Maccabi Playtika takımını 90-66 yenerek üst üste 8. galibiyetini aldı.

Menora Mivtachim Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 22-17 önde geçerken, soyunma odasına 47-31 üstün girdi.

İkinci yarıda etkili oyununu sürdürerek üçüncü çeyrekte 24 sayılık (47-71) fark yakalayan lacivert-beyazlılar, mücadeleden de 90-66 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te Shane Larkin ve Vasilije Micic 15'er sayıyla takımın en skorer isimleri oldu.

Lacivert-beyazlı ekip, THY Avrupa Ligi'nde art arda 8, toplamda ise 19. galibiyetini elde etti. Ev sahibi Maccabi Playtika 17. mağlubiyetini yaşadı.



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