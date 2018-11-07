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Anadolu Efes İspanya deplasmanında zafer peşinde

Anadolu Efes , THY Euroleague'in 6. haftasında deplasmanda Herbalife Gran Canaria ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
Anadolu Efes İspanya deplasmanında zafer peşinde
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07 Kasım 2018 13:16
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında 8 Kasım Perşembe günü deplasmanda İspanya'nın Herbalife Gran Canaria ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Gran Canaria Arena'da TSİ 23.45'te başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ligde daha önce çıktığı maçlardan 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, averajla 7. sırada yer alıyor. Bir galibiyet ve 4 yenilgisi olan İspanyol ekibi ise averajla 15. sırada bulunuyor.

Avrupa'daki 627. maç

Anadolu Efes, Herbalife Gran Canaria karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 627. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 626 karşılaşmada 343 galibiyet ve 283 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 379. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda 186 galibiyet ve 192 yenilgi gördü.

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