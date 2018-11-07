Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında 8 Kasım Perşembe günü deplasmanda İspanya'nın Herbalife Gran Canaria ekibi ile karşı karşıya gelecek.
Gran Canaria Arena'da TSİ 23.45'te başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.
Ligde daha önce çıktığı maçlardan 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, averajla 7. sırada yer alıyor. Bir galibiyet ve 4 yenilgisi olan İspanyol ekibi ise averajla 15. sırada bulunuyor.
Avrupa'daki 627. maç
Anadolu Efes, Herbalife Gran Canaria karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 627. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 626 karşılaşmada 343 galibiyet ve 283 yenilgi yaşadı.
2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 379. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda 186 galibiyet ve 192 yenilgi gördü.
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Gran Canaria Arena'da TSİ 23.45'te başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.
Ligde daha önce çıktığı maçlardan 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, averajla 7. sırada yer alıyor. Bir galibiyet ve 4 yenilgisi olan İspanyol ekibi ise averajla 15. sırada bulunuyor.
Avrupa'daki 627. maç
Anadolu Efes, Herbalife Gran Canaria karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 627. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 626 karşılaşmada 343 galibiyet ve 283 yenilgi yaşadı.
2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 379. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda 186 galibiyet ve 192 yenilgi gördü.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın