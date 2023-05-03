Anadolu Efes'in yıldızı hastaneye kaldırıldı!

Anadolu Efes, Chris Singleton'un göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki basketbolcunun koroner anjiyografisinin temiz çıktığı ve tetkiklerin devam ettiği belirtildi.



Anadolu Efes'in açıklaması şu şekilde;



"Chris Singleton'a yapılan ileri radyolojik değerlendirme ve kardiyak incelemeler sonucunda, doktorlar oyuncumuzda perikardit ve iki taraflı plevral efüzyon tespit etmiştir. Tetkiklerde aort damarı sinüs valsalva hizasında anevrizma izlenmiş ancak diseksiyon izlenmemiştir. Oyuncumuzun tetkik ve tedavisine hastanede devam edilmektedir. Oyuncumuz bugünü hastanede geçirecek, durumu yarın tekrar değerlendirilecektir. Gelişmeler kulübümüz tarafından paylaşılacaktır."



FEDERASYONDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI



Türkiye Basketbol Federasyonu, Chris Singleton için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı.



Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) rahatsızlanarak tedavi altına alınan Anadolu Efes'in ABD'li oyuncusu Chris Singleton için geçmiş olsun mesajı yayımladı.



TBF'nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Rahatsızlık geçiren Chris Singleton'a ve tüm Anadolu Efes camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunar, sporcumuzun sağlıkla parkelere dönmesini temenni ederiz." denildi.



Ayrıca birçok kulüp ve spor insanı da 33 yaşındaki uzun forvet oyuncusu için geçmiş olsun mesajları paylaştı.





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