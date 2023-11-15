Anadolu Efes'in yıldız oyuncuları dijital oyun evreninde

Yarattığı görsel dünyalar ile dikkatleri üzerine çeken Anadolu Efes Spor Kulübü, yapay zeka ile yıldız oyuncularını "Oyun" evrenine taşıdı. Bir yapay zeka platformu motoru kullanılarak tasarlanan duvar kağıtları taraftarlar arasında çok beğenildi.Tema olarak oyun dünyasından ilham alındıHayata geçirdiği pazarlama faaliyetleri ile saha içindeki başarısını saha dışına da yansıtan Anadolu Efes, 2023-2024 duvar kâğıdı serisinin ilk versiyonunu, resmi sosyal medya hesaplarından taraftarına duyurdu.Günümüzde her geçen gün hayatımıza daha da dahil olan yapay zeka teknolojisi kullanılarak üretilen görseller sosyal medyada büyük ilgi çekti. Takım kaptanı Shane Larkin'den Erten Gazi'ye, genç oyuncu Melih Tunca'dan Will Clyburn'e Anadolu Efes'in başarılı oyuncuları birer oyun karakterine dönüşerek yeni bir maceraya atıldı. İlhamını oyun dünyasından alan görseller yeni sezonda taraftarların telefonların ekranlarını süsleyecek.