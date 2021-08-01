Anadolu Efes'in şampiyonluk öyküsünde 3. bölüm: Yeniden Yüzleşme

Turkish Airlines EuroLeague'de 2020 – 2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes'in Final Four'un düzenlendiği Köln şehrinde yaşadıklarının arka planını anlatan Köln'de Bir Asma Kilit Filmi'nde sıra üçüncü bölüme geldi.İsmini Final Four organizasyonunun Köln'de düzenleneceğinin belli olmasının ardından, Covid-19 salgını öncesinde bir Anadolu Efes taraftarının Köln'deki bir köprüye "Anadolu Efes F4 Champ" yazılı bir asma kilit asmasından alan yapımın üçüncü bölüm ismi ise "Yeniden Yüzleşme – Re-encounter" olarak belirlendi.2 Ağustos 2021 Pazartesi günü 20.00'de yayınlanacak üçüncü bölümün odak noktası ise Final Four yarı finalindeki CSKA Moskova maçı olacak.Anadolu Efes kafilesinin otelde yaşadıkları ve Vasilije Micic'in sürpriz MVP ödülü töreninden detayların paylaşıldığı ikinci bölümün ardından taraftarın merakını daha da artıran filmin üçüncü bölümünde ise CSKA Moskova maçı öncesinde yaşanan özel anlar, maç sırasında yaşanan heyecan, maçtan bench hikayeleri ve maç sonrasındaki soyunma odasından özel görüntüler yer alacak.Köln'de Bir Asma Kilit Filmi'nin üçüncü bölümü, yine Anadolu Efes Spor Kulübü Youtube kanalında, Türkçe-İngilizce altyazı seçenekleri ile yayınlanacak.Anadolu Efes Spor Kulübü, Köln'de Bir Asma Kilit'ten hiçbir anı kaçırmamak için tüm basketbolseverleri Youtube kanalına abone olmaya davet ediyor.