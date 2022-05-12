Anadolu Efes'in şampiyonluk heykeli Bahçelievler'de açılıyor

Türk basketbolunun en çok kupa kazanan takımı Anadolu Efes Spor Kulübü'nün, 2020-2021 sezonunda elde ettiği EuroLeague Şampiyonluğu bir heykelle ölümsüzleştirilecek. Anadolu Efes'in Euroleague Şampiyonluğu'nun bir simgesi olarak yapılan anıt, İstanbul Bahçelievler Talatpaşa Caddesi üzerinde, Koraç Kupası Anıtı'nın da bulunduğu alanda yükselecek.Anadolu Efes Spor Kulübü için dünyaca ünlü büyük heykel ustası Tankut Öktem'in atölyesinde, kızı Heykeltraş ve Y. Mimar Pınar Öktem Doğan tarafından yapılan anıtın açılışı; 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 13:00'te Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, Baş Antrenörü Ergin Ataman ve oyuncuların yanı sıra kulüp yöneticilerinin de katılacağı bir törenle yapılacak.Anadolu Efes Spor Kulübü, verdikleri destekle Avrupa'nın zirvesine giden yolda önemli bir payı olan taraftarlarını da şampiyonluk heykelinin açılış törenine davet ediyor.