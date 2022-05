Anadolu Efes'in şampiyonluk heykeli açıldı!

Anadolu Efes'in 2020-2021 sezonunda kazandığı THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna ithafen inşa edilen anıtın açılışı yapıldı.



Bahçelievler'deki Koraç Kupası Meydanı'nda yer alan anıtın açılış törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Anadolu Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, başantrenör Ergin Ataman ve oyuncuların yanı sıra kulüp yöneticileri ile taraftarlar katıldı.



Burada açıklamada bulunan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporda sembol başarıların, gelecek nesillerin o branşa gönül vermesi açısından çok önemli olduğunu belirtti.



Lacivert-beyazlıların 1996 yılında kazandığı Koraç Kupası'nın daha sonra gelen başarıların itici gücü olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "2001 yılındaki Avrupa, 2010 yılındaki Dünya ikincilikleri, '12 Dev Adam'ın oluşturduğu coşkunun fitilini Koraç Kupası zaferi ateşlemişti. Bugün burada toplanmamıza vesile olan THY Avrupa Ligi şampiyonluğunun da Türk basketbolu açısından yeni bir itici güç olacağına inancım sonsuz. Türkiye'de basketbolun popülaritesi ile milli takım başarısı arasında her zaman doğru orantı olmuştur. Eminim Ergin Hocamızın döneminde milli takımımızla da önemli başarılara imza atacağız." diye konuştu.



Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, kupayı anıtlaştırmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.



Tarihi bir güne tanıklık ettiklerini aktaran Bahadır, şunları kaydetti:



"Bu tarihi günü bizzat yazan kahramanlarımızla beraber olmak ve bu anı paylaşmak benim için gerçekten gurur verici. Türk basketbolunun güzide takımı, övünç kaynağımız, bayrağımızı uluslararası platformda gururla dalgalandıran Anadolu Efes'i THY Avrupa Ligi şampiyonluğundan ötürü tebrik ediyor; Sayın Tuncay Özilhan başta olmak üzere, başantrenörümüz Ergin Ataman ve sahada devleşen sporcularımızı yürekten kutluyorum. Dünden bugüne ve bugünden geleceğe taşınan, takım olma disiplininin, başarıya olan hırsın ve inancın, durmaksızın çalışmanın bir ürünü. Anadolu Efes, bu anlamda bir ekol ve çocuklarımıza, gençlerimize de örnek haline gelen bir okul. Bu ve önceki başarıları gösteriyor ki bu takımı mucize haline getiren bir dinamik var. Sürdürülebilir bir başarı ve başarılara odaklanma. İşte Anadolu Efes de bu. Mücadelenin, zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı olmanın, odaklanmanın, sistemin ve azmin sembolü."



Özilhan: "Şampiyonluğumuz ölümsüzleşiyor"



Anadolu Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, 45 yıldan fazladır Türk basketbolunun gelişimine katkı verip, uluslararası alanda Türkiye'yi başarıyla temsil ettiklerini dile getirdi.



Türk basketbolunun en çok kupa kazanan takımı olduklarını hatırlatan Özilhan, "1996 yılında takımlar bazında ülkemizin ilk Avrupa kupası olan Koraç Kupası'nı alarak başlayan uluslararası başarı yolculuğumuz, 2020-2021 sezonunda Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonunda şampiyon olmamızla zirveye ulaştı. Bugün Bahçelievler Belediye Başkanımız Sayın Dr. Hakan Bahadır'ın girişimiyle hazırlanan bir anıtla bu şampiyonluğumuz ölümsüzleşiyor. Bu vesileyle öncelikle açılış törenimize teşrifiyle bizi onurlandıran Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na şükranlarımı sunuyorum. Başkanımız Hakan Bahadır'a, Bahçelievler Belediyesine, bu muhteşem eseri oluşturan heykeltıraş ve yüksek mimar Pınar Öktem Doğan'a teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Sözlerine, Türk basketbolunu her zaman destekledikleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederek başlayan başantrenör Ergin Ataman, anlamlı bir günde beraber olduklarını dile getirdi.



Anadolu Efes'in Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını vurgulayan Ataman, "Sayın Bakanım, böylesine anlamlı bir günde her zamanki gibi yanımızda bulunduğunuz, Türk sporunun yanında olduğunuz için size ve temsil ettiğiniz Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyorum. Basketbola verdiğiniz destek için minnettarım." diye konuştu.



Başarılardaki en büyük payın sporcularına ait olduğunun altını çizen Ataman, şunları aktardı:



"45 yıldır altyapımızla, geçmişimizle ve kazandıklarımızla bizler Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışan bir kulübüz. Burada en büyük pay sporcularımızın. Türkiye'de tarih yazdılar. Türkiye'nin takımı oldular. Türkiye'nin gururu oldular. Anlamlı bir günde denk geldi. Yarın yeni bir maceraya, hedefe doğru yola çıkıyoruz. Hanımefendi (Pınar Öktem Doğan), cumartesi akşamı yeni THY Avrupa Ligi kupasının hazırlıklarına yeniden başlayınız. Biz kendimize inanıyoruz. 'Kaldı 2.' diyorum arkadaşlar."



Heykelin üzerinde, "Bu anıt, 31 Mayıs 2021 akşamı Almanya'nın Köln şehrindeki finalde EuroLeague şampiyonluğunu ilan ederek Avrupa'nın zirvesine yerleşen Anadolu Efes Spor Kulübüne ve pandemi şartları gereği fiziksel olarak takımlarının yanında yer alamasalar da desteklerini bir an olsun esirgemeyen Anadolu Efes taraftarlarına ithafen yapılmıştır." ifadeleri yer aldı.



Konuşmaların ardından protokol, Anadolu Efes takımı ve başantrenör Ergin Ataman anıtla hatıra fotoğrafı çektirdi.



Açılış töreni, Bahçelievler Belediyesinin hediye takdimiyle sona erdi.





