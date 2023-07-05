Anadolu Efes'in şampiyonluk bayrakları İstanbul Boğazı'na asıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes'in şampiyonluk bayrakları İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı.

Haber; Basın Bülteni
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Anadolu Efes'in şampiyonluk bayrakları İstanbul Boğazı'na asıldı
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05 Temmuz 2023 15:37
Anadolu Efes Spor Kulübü'nün bayrakları İstanbul Boğazı'nı süslemeye devam ediyor. Başarılı bir sezonu geride bırakan Anadolu Efes, final serisinde Pınar Karşıyaka ile karşılaşırken seriden 3-0'lık skorla ayrılarak 16. şampiyonluğunu elde etti.

Türk basketbolunun en çok kupa kazanan takımı

Sezonu Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi şampiyonluğuyla taçlandıran "İlklerin Takımı" Anadolu Efes, Türk basketbolunda en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan takım olmaya devam ediyor. 1976 yılından bu yana müzesine götürdüğü 16 şampiyonluk kupasıyla Basketbol Süper Liginde en çok şampiyon olan takım unvanına sahip.

Anadolu Efes bayrakları 10 Temmuz'a kadar İstanbul Boğazı'nda olacak

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan izinlerin ardından asılan Anadolu Efes şampiyonluk bayrakları 5-10 Temmuz 2023 tarihleri arasında İstanbul Boğazı'nda bulunacak.



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