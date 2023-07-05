Anadolu Efes'in şampiyonluk bayrakları İstanbul Boğazı'na asıldı

Anadolu Efes Spor Kulübü'nün bayrakları İstanbul Boğazı'nı süslemeye devam ediyor. Başarılı bir sezonu geride bırakan Anadolu Efes, final serisinde Pınar Karşıyaka ile karşılaşırken seriden 3-0'lık skorla ayrılarak 16. şampiyonluğunu elde etti.Sezonu Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi şampiyonluğuyla taçlandıran "İlklerin Takımı" Anadolu Efes, Türk basketbolunda en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan takım olmaya devam ediyor. 1976 yılından bu yana müzesine götürdüğü 16 şampiyonluk kupasıyla Basketbol Süper Liginde en çok şampiyon olan takım unvanına sahip.T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan izinlerin ardından asılan Anadolu Efes şampiyonluk bayrakları 5-10 Temmuz 2023 tarihleri arasında İstanbul Boğazı'nda bulunacak.