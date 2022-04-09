Anadolu Efes'in rakibini Fenerbahçe Beko belirleyecek

Euroleague'de normal sezonun sona ermesinin ardından play-off turundaki eşleşmeler belli olmaya başladı.
Play-off'lara kalan temsilcimiz Anadolu Efes'in play-off'taki rakibi gelecek hafta Maccabi Tel Aviv ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak erteleme maçının ardından belli olacak.
13 Nisan'da oynanacak Maccabi - Fenerbahçe Beko maçı sonucunda eğer İsrail temsilcisi kazanırsa Anadolu Efes'in rakibi İtalyan AX Milano, Fenerbahçe Beko kazanırsa Anadolu Efes'in rakibi Real Madrid olarak kesinleşecek.
Euroleague'de kesinleşen eşleşmeler ise şöyle:
Barcelona - Bayern Münih
Olimpiakos - Monaco
Play-off'lara kalan temsilcimiz Anadolu Efes'in play-off'taki rakibi gelecek hafta Maccabi Tel Aviv ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak erteleme maçının ardından belli olacak.
13 Nisan'da oynanacak Maccabi - Fenerbahçe Beko maçı sonucunda eğer İsrail temsilcisi kazanırsa Anadolu Efes'in rakibi İtalyan AX Milano, Fenerbahçe Beko kazanırsa Anadolu Efes'in rakibi Real Madrid olarak kesinleşecek.
Euroleague'de kesinleşen eşleşmeler ise şöyle:
Barcelona - Bayern Münih
Olimpiakos - Monaco