Anadolu Efes'in rakibini Fenerbahçe Beko belirleyecek

THY Euroleague'de tur atlayan temsilcimiz Anadolu Efes'in play-off'taki rakibi Fenerbahçe Beko'nun erteleme maçı sonucuna göre netleşecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Anadolu Efes'in rakibini Fenerbahçe Beko belirleyecek
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09 Nisan 2022 00:09
Euroleague'de normal sezonun sona ermesinin ardından play-off turundaki eşleşmeler belli olmaya başladı.

Play-off'lara kalan temsilcimiz Anadolu Efes'in play-off'taki rakibi gelecek hafta Maccabi Tel Aviv ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak erteleme maçının ardından belli olacak.

13 Nisan'da oynanacak Maccabi - Fenerbahçe Beko maçı sonucunda eğer İsrail temsilcisi kazanırsa Anadolu Efes'in rakibi İtalyan AX Milano, Fenerbahçe Beko kazanırsa Anadolu Efes'in rakibi Real Madrid olarak kesinleşecek.

Euroleague'de kesinleşen eşleşmeler ise şöyle:

Barcelona - Bayern Münih
Olimpiakos - Monaco

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