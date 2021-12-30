Anadolu Efes'in rakibi UNICS Kazan

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında UNICS Kazan'a konuk olacak.

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Anadolu Efes'in rakibi UNICS Kazan
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30 Aralık 2021 08:40
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Rusya temsilcisi UNICS Kazan'a konuk olacak.

Kazan kentiyle aynı adı taşıyan salonda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı beIN SPORTS HABER şifresiz olarak yayınlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 17 müsabakada 9 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 8. sırada yer alıyor. Avrupa Ligi'nde çıktığı maçların 10'unu kazanan ve 7'sinden mağlup ayrılan UNICS Kazan ise 6. basamakta bulunuyor.

İki takım, THY Avrupa Ligi'nde 6. kez karşı karşıya gelecek. Oynanan 5 müsabakanın 4'ünü Anadolu Efes kazanırken, 1'inden ise UNICS Kazan galip ayrıldı.

Avrupa kupalarında 745. randevu

Anadolu Efes, UNICS Kazan müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 745. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 744 karşılaşmada 424 galibiyet ve 320 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 497. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 267 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 229 kez rakiplerine mağlup oldu.


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