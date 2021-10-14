Anadolu Efes'in rakibi Milan

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı THY EuroLeague'in 4. haftasında yarın (15 Ekim) İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımıyla deplasmanda karşılaşacak.



Mediolanum Forum'daki mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.



Lige kötü bir başlangıç yapan Anadolu Efes, ilk 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı. Geçen sezonun şampiyonu, Real Madrid'e deplasmanda 82-69, evinde de CSKA Moskova'ya ise 100-96 mağlup oldu. Anadolu Efes, 3. hafta mücadelesinde de LDLC ASVEL'e 75-73 yenildi.



Lacivert-beyazlı ekibin rakibi AX Armani Exchange Milan ise sezona iyi bir başlangıç yaptı ve ilk 3 maçını kazanmayı başardı.





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