Anadolu Efes, THY EuroLeague'in üçüncü haftasında salı günü İsrail ekibi Maccabi Playtika'yla Sırbistan'da karşılaşacak.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 21.05'te başlayacak. Mücadele Bilyoner TV ve S Sport'tan yayınlanacak.
THY EuroLeague'de deplasmandaki Virtus Bologna galibiyetiyle başlayan lacivert-beyazlı ekip, ikinci hafta müsabakasında ise sahasında Fenerbahçe Beko'ya 83-78 mağlup oldu.
İsrail'in Filistin'e saldırıları nedeniyle iç saha maçlarını Sırbistan'da oynayan Maccabi Playtika, ligdeki ilk karşılaşmasında LDLC Asvel'i evinde 89-82 mağlup etti. İkinci hafta müsabakasında AS Monaco'ya konuk olan İsrail ekibi, parkeden 85-79 mağlup ayrıldı.
Anadolu Efes, geçen sezon Maccabi Playtika'yla oynadığı iç saha maçını kazanırken, deplasmanda mağlup olmuştu.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 21.05'te başlayacak. Mücadele Bilyoner TV ve S Sport'tan yayınlanacak.
THY EuroLeague'de deplasmandaki Virtus Bologna galibiyetiyle başlayan lacivert-beyazlı ekip, ikinci hafta müsabakasında ise sahasında Fenerbahçe Beko'ya 83-78 mağlup oldu.
İsrail'in Filistin'e saldırıları nedeniyle iç saha maçlarını Sırbistan'da oynayan Maccabi Playtika, ligdeki ilk karşılaşmasında LDLC Asvel'i evinde 89-82 mağlup etti. İkinci hafta müsabakasında AS Monaco'ya konuk olan İsrail ekibi, parkeden 85-79 mağlup ayrıldı.
Anadolu Efes, geçen sezon Maccabi Playtika'yla oynadığı iç saha maçını kazanırken, deplasmanda mağlup olmuştu.