Anadolu Efes'in rakibi Kızılyıldız

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Eurolague'in 16. haftasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı ağırlayacak.



Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport ekranlarından yayımlanacak.



Bu sezon organizasyondaki 15 maçın 8'ini kazanan ve 7'sinden yenilgiyle ayrılan Anadolu Efes, haftaya 9. sırada girdi.



Lacivert-beyazlılarla aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısı bulunan Kızılyıldız ise 8. basamakta yer aldı.



- İki takım, 21. kez karşılaşacak



Anadolu Efes ile Kızılyıldız, Avrupa kupalarında 21. kez rakip olacak.



İki takım arasında oynanan 20 maçın 13'ünü lacivert-beyazlılar, 7'sini Sırbistan ekibi kazandı.



THY Avrupa Ligi'nde yapılan 16 müsabakada Anadolu Efes'in Kızılyıldız'a galibiyetlerde 11-5 üstünlüğü bulunuyor. FIBA organizasyonlarında oynanan 4 mücadelede ise takımlar 2'şer galibiyet aldı.



- Avrupa'da 852. randevu



Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 852. maçını oynayacak.



Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında çıktığı 851 karşılaşmada 480 galibiyet elde ederken, 371 yenilgi yaşadı.



Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde 604. müsabakasını yapacak. Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği Avrupa Ligi'ndeki 603 maçın 323'ünü kazandı, 280'inden mağlubiyetle ayrıldı.



