06 Kasım
Viktoria Plzen-Fenerbahçe
23:00
06 Kasım
Samsunspor-Hamrun Spartans
20:45
06 Kasım
Dinamo Zagreb-Celta Vigo
20:45
06 Kasım
Haecken-Strasbourg
23:00
06 Kasım
C.Palace-Alkmaar
23:00
06 Kasım
Rayo Vallecano-Lech Poznan
23:00
06 Kasım
Dynamo Kiev-Zrinjski Mostar
23:00
06 Kasım
AEK Athens-Shamrock
20:45
06 Kasım
Sparta Prag-Rakow
20:45
06 Kasım
Shakhtar-Breidablik
20:45
06 Kasım
VfB Stuttgart-Feyenoord
23:00
06 Kasım
Bologna-Brann
23:00
06 Kasım
Ferencvaros-Ludogorets
23:00
06 Kasım
PAOK-Young Boys
23:00
06 Kasım
Malmö FF-Panathinaikos
20:45
06 Kasım
Braga-Genk
23:00
06 Kasım
Aston Villa-Maccabi Tel Aviv
23:00
06 Kasım
Real Betis-Lyon
23:00
06 Kasım
Rangers-Roma
23:00
06 Kasım
FC Utrecht-FC Porto
20:45
06 Kasım
RB Salzburg-Go Ahead Eagles
20:45
06 Kasım
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
06 Kasım
Basel-FCSB
20:45
06 Kasım
FC Midtjylland-Celtic
20:45
06 Kasım
Sturm Graz-N. Forest
20:45
06 Kasım
Nice-Freiburg
20:45
06 Kasım
Rapid Wien-U.Craiova
23:00

Anadolu Efes'in rakibi EA7 Emporio Armani Milan!

Anadolu Efes, EuroLeague'in 9. maç haftasında, 7 Kasım'da EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlayacak.

calendar 06 Kasım 2025 13:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes'in rakibi EA7 Emporio Armani Milan!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 9. haftasında 7. Kasım'da İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı konuk edecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşmada hava atışı 20.30'da yapılacak.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 müsabakada 3 galibiyet, 5 de yenilgi yaşadı ve haftaya averajla 15. sırada giriş yaptı.


EA7 Emporio Armani Milan ise çıktığı 8 maçta 3 kez kazanırken, 5 mücadelede sahadan mağlup ayrıldı ve averajla 13. basamakta kendine yer buldu.

- Anadolu Efes, EA7 Emporio Armani Milan karşısında üstün

Lacivert-beyazlı takım, EA7 Emporio Armani Milan ile Avrupa Ligi'nde yarın oynayacağı maçla 43. kez kozlarını paylaşacak.

Kasım 2005'ten bu yana oynanan 42 karşılaşmada Anadolu Efes 28, İtalyan ekibi ise 14 kez galip geldi.

İki takım arasında geçen sezon oynanan son maçta lacivert-beyazlılar, sahadan 110-66 galip ayrıldı.

- Avrupa macerasında 884. randevu

Anadolu Efes, İtalyan takımı EA7 Emporio Armani Milan müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 884. maçını yapacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 883 karşılaşmada 497 galibiyet, 386 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı ve 2 kez mutlu sona ulaştığı Avrupa Ligi'nde ise 636. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 635 maçın 340'ını kazanırken, 295 de yenilgi yaşadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.