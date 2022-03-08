Anadolu Efes'in rakibi Baskonia

THY Euroleague'in 20. hafta erteleme maçında temsilcimiz Anadolu Efes, İspanya'nın Baskonia takımına konuk olacak. Euroleague'de oynadığı son iki maçı kazanan Efes'te hedef, üst üste üçüncü galibiyeti alıp seri yakalamak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes'in rakibi Baskonia
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08 Mart 2022 09:18
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 20. hafta erteleme maçında bugün İspanya'nın Baskonia takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Buesa Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak. Lacivert-beyazlılar, ligde oynadığı 26 karşılaşmada elde ettiği 14 galibiyetle 7. sırada bulunuyor.

Anadolu Efes'in Avrupa kupalarındaki 754. maçı

Anadolu Efes, Baskonia müsabakasıyla Avrupa kupalarında 754. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 753 karşılaşmada 429 galibiyet ve 324 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 506. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda çıktığı 505 karşılaşmada 272 galibiyet elde etti, 233 kez rakiplerine mağlup oldu.

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