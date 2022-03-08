Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 20. hafta erteleme maçında bugün İspanya'nın Baskonia takımıyla deplasmanda karşılaşacak.



Buesa Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak. Lacivert-beyazlılar, ligde oynadığı 26 karşılaşmada elde ettiği 14 galibiyetle 7. sırada bulunuyor.



Anadolu Efes'in Avrupa kupalarındaki 754. maçı



Anadolu Efes, Baskonia müsabakasıyla Avrupa kupalarında 754. maçına çıkacak.



Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 753 karşılaşmada 429 galibiyet ve 324 yenilgi yaşadı.



Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 506. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda çıktığı 505 karşılaşmada 272 galibiyet elde etti, 233 kez rakiplerine mağlup oldu.





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