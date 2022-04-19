Anadolu Efes'in rakibi Armani Exchange

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında bugün İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'a konuk olacak.



Milano kentindeki Mediolanum Forum'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 3 ve beIN Sports Haber'den naklen yayımlanacak.



Organizasyonun son şampiyonu Anadolu Efes, normal sezonu 6'ncı, AX Armani Exchange Milan ise 3'üncü sırada tamamlamıştı. İki takım arasında bu sezon oynanan 2 maçı da İtalya temsilcisi 75-71 ve 83-77'lik skorlarla kazandı.



Play-off çeyrek final serisinde ilk 2 maç, saha avantajını elinde bulunduran AX Armani Exchange Milan'ın sahasında oynanacak. Seride 3 galibiyete ulaşan takımlar, Dörtlü Final oynamaya hak kazanacak. Bu serinin kazananı, Dörtlü Final'de Olympiakos-Monaco eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



- Avrupa'da 762. maç



Anadolu Efes, AX Armani Exchange Milan müsabakasıyla Avrupa kupalarında 762. maçına çıkacak.



Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa organizasyonlarında çıktığı 761 müsabakada 433 galibiyet ve 328 yenilgi yaşadı.



Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 514. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda çıktığı 513 karşılaşmada 276 galibiyet elde etti, 237 kez rakiplerine mağlup oldu.



- İki takım arasında 35. randevu



Anadolu Efes ile AX Armani Exchange Milan, Avrupa kupalarında 35. kez karşı karşıya gelecek.



Avrupa organizasyonlarında iki takım arasında yapılan 34 maçın 21'ini lacivert-beyazlı ekip, 13'ünü ise AX Armani Exchange Milan kazandı.









İLGİLİ VİDEO