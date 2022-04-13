Anadolu Efes'in playofftaki rakibi belli oldu

THY EuroLeague'de normal sezonun sona ermesinin ardından play-off turundaki eşleşmeler belli oldu.Anadolu Efes'in son sekizdeki rakibi AX Armani Exchange Milan oldu. Seride ev sahibi avantajına sahip olan Milan, ilk 2 maçı evinde oynayacak. 3. maçta seri İstanbul'a dönecek. Gerekmesi halinde 4. maç yine İstanbul'da olacak. Seri uzarsa 5. maç İtalya'da oynanacak.Barcelona - Bayern MünihReal Madrid - Maccabi Tel AvivOlympiakos - MonacoAnadolu Efes, Milan'ı geçerse Final Four'da ilk olarak Olympiakos - Monaco galibiyle eşleşecek.Anadolu Efes'te baş antrenör Ergin Ataman çeyrek finale kalmaları sonrasında düzenlenen basın toplantısında görüşlerini şöyle açıkladı:"Hedefimiz geçen senekinin aynısı, bu yıl da Euroleague'i kazanacağız"