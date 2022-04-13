Anadolu Efes'in playofftaki rakibi belli oldu

THY Euroleague'de son sekize kalan temsilcimiz Anadolu Efes'in play-off'taki rakibi belli oldu.

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Anadolu Efes'in playofftaki rakibi belli oldu
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13 Nisan 2022 21:41
THY EuroLeague'de normal sezonun sona ermesinin ardından play-off turundaki eşleşmeler belli oldu.
Anadolu Efes'in son sekizdeki rakibi AX Armani Exchange Milan oldu. Seride ev sahibi avantajına sahip olan Milan, ilk 2 maçı evinde oynayacak. 3. maçta seri İstanbul'a dönecek. Gerekmesi halinde 4. maç yine İstanbul'da olacak. Seri uzarsa 5. maç İtalya'da oynanacak.

Diğer eşleşmeler şöyle:

Barcelona - Bayern Münih
Real Madrid - Maccabi Tel Aviv
Olympiakos - Monaco

Anadolu Efes, Milan'ı geçerse Final Four'da ilk olarak Olympiakos - Monaco galibiyle eşleşecek.



Ergin Ataman: "Bu yıl da EuroLeague'i kazanacağız"

Anadolu Efes'te baş antrenör Ergin Ataman çeyrek finale kalmaları sonrasında düzenlenen basın toplantısında görüşlerini şöyle açıkladı:

"Hedefimiz geçen senekinin aynısı, bu yıl da Euroleague'i kazanacağız"

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