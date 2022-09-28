Anadolu Efes'in kupa koleksiyoneri; Ergin Ataman

Ergin Ataman'ın Anadolu Efes'in başında kazandığı kupa sayısı da 12'ye yükseldi.



Ataman başantrenör olarak, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 5 kez elde ettiği lacivert-beyazlılarla ayrıca 2 THY Avrupa Ligi, 3 Basketbol Süper Ligi ve iki defa da Türkiye Kupası kazandı.



Başantrenörlük kariyerinde Ataman'ın kulüp kariyerindeki kupa sayısı ise 24'e çıktı.





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