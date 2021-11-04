Anadolu Efes'in konuğu Zenit

THY Avrupa Ligi'nde şimdiye kadar istediği sonuçları alamayan Anadolu Efes, evinde Cuma günü Zenit ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes'in konuğu Zenit
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04 Kasım 2021 10:43
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Rusya temsilcisi Zenit'i konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, 2021-2022 sezonunda şu ana dek istediği sonuçları alamadı. Ligdeki 7 maçta sadece iki galibiyet elde etti, 5 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.

Son maçında Zalgiris Kaunas'ı 94-60 mağlup eden lacivert-beyazlılar, 14. sırada yer alıyor.

Zenit ise 4 galibiyet ve 3 beraberlikle 8. sırada bulunuyor.


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