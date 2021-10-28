Anadolu Efes'in konuğu Zalgiris!

THY Avrupa Ligi'nde şuana kadar istediği sonuçları alamayan Anadolu Efes, Cuma günü evinde Zalgiris ile kozlarını paylaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes'in konuğu Zalgiris!
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28 Ekim 2021 10:04
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 29 Ekim Cuma günü Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, 2021-2022 sezonunda şu ana dek istediği sonuçları alamadı. Ligdeki 6 maçta sadece UNICS Kazan'ı 71-68 mağlup edebilen lacivert-beyazlı ekip, 5 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.

Ligin 6. hafta mücadelesinde de Yunanistan'ın Panathinaikos ekibine deplasmanda 95-69 yenilen Anadolu Efes, tek galibiyetle 17. sırada bulunuyor.

THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçtan da mağlup ayrılan Zalgiris ise son sırada yer alıyor.


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