Anadolu Efes'in konuğu Virtus Segafredo Bologna

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında 12 Ocak Cuma günü İtalya ekibi Virtus Segafredo Bologna ile karşılaşacak.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.



Anadolu Efes, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 20 maçta 7 galibiyet ve 13 mağlubiyet alarak haftaya 16. sırada girdi. Virtus Segafredo Bologna ise bu sezon 14 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 3. sırada yer aldı.



- 822. Avrupa maçı



Lacivert-beyazlı takım, Virtus Segafredo Bologna müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 822. maçını oynayacak.



Tarihinde Avrupa'da çıktığı 821 müsabakada 462 galibiyet alan Anadolu Efes, 359 yenilgi yaşadı.



Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 574. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 573 mücadelenin 305'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 268'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı.





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