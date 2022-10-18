EFES'İN AVRUPA LİGİ'NDE DURUMU

VALENCIA BASKET'İN GALİBİYETİ YOK

HAKAN CELEP, ANADOLU EFES STÜDYO'DA

Sporx Şef Editörü Hakan Celep konuk olacak. Program, 19.00'da başlayacak.









Öte yandan Anadolu Efes Stüdyo'da yeni sezonun ikinci bölümünekonuk olacak. Program, 19.00'da başlayacak.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Valencia Basket'i konuk edecek.Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadele S Sport 2 üzerinden canlı izlenebilecek.Anadolu Efes, geride kalan iki haftada birer galibiyet ve yenilgi yaşadı. İlk maçında Kızılyıldız mts'yi yenen lacivert-beyazlılar, ikinci haftada AS Monaco'ya deplasmanda yenilerek ligde 6. sırada yer aldı.Ligde henüz galibiyeti olmayan 5 takım arasında bulunan Valencia Basket ise Cazoo Baskonia ve LDLC ASVEL ile oynadığı maçlardan mağlup ayrıldı.