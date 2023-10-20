THY EuroLeague'in 4. haftasında Erdem Can'ın ekibi Anadolu Efes ile Alex Mumbru'nun yönetimindeki Valencia karşı karşıya gelecek.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanancak mücadele saat 20:30'da başlayacak ve S Sport ekranlarından yayınlanacak.



Sezonun ilk 3 maçından 2 mağlubiyet, 1 galibiyet çıkaran Anadolu Efes; ligin ilk maçında deplasmanda Barcelona'ya 91-84, ikinci haftasında ise evinde Real Madrid'e 103-80 mağlup oldu. 3. haftada evinde ASVEL'i konuk eden Anadolu Efes, bu maçtan 89-84 galip ayrıldı.



Valencia ise sezona fırtına gibi başlayan ekiplerden biri. THY EuroLeague'in ilk 3 haftasından 3 galibiyet çıkaran Valencia, tümünü evinde oynadığ maçlarda; Monaco'yu 70-65, Fenerbahçe Beko'yu 77-74 ve Maccabi Tel Aviv'i 75-66 mağlup etti.



