Anadolu Efes'in konuğu Real Madrid

Anadolu Efes, THY EuroLeague'de 25. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak.



Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan yayımlanacak.



Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında bu sezon çıktığı 24 müsabakada 11 galibiyet alan lacivert-beyazlılar, 13 maçtan da mağlup ayrıldı.



Real Madrid ise 13 galibiyet, 11 yenilgi yaşadı.



- Avrupa'da 861. randevu



Anadolu Efes, Real Madrid müsabakasıyla Avrupa kupalarında 861. randevusuna çıkacak.



Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 860 karşılaşmada 483 galibiyet elde etti, 377 yenilgi yaşadı.



Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY EuroLeague'de ise 613. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 612 müsabakanın 326'sını kazandı, 286'sından mağlubiyetle ayrıldı.



Anadolu Efes ile Real Madrid, THY EuroLeague'de 46. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce yapılan mücadelelerin 16'sını lacivert-beyazlılar, 29'unu İspanya temsilcisi kazandı.



NE DEDİLER?



Anadolu Efes Başantrenörü Luca Banchi: "Çift maç haftasına Real Madrid maçıyla başlıyoruz. Bu maça olabildiğince agresif ve yüksek konsantrasyonla yaklaşmalıyız çünkü çok önemli iki maçlık periyodun ilki olacak. Rakibimiz savunmadan başlayarak kolektif bir çaba sergiliyor, birçok bireysel yetenekleri ile birlikte yüksek tempoda basketbol oynuyor. Önümüzdeki maçın nasıl bir mücadeleye sahne olacağını tahmin edebiliyoruz. Maksimum efor sarf ederek, harika bir maç çıkarabileceğimizin bilincindeyiz. Bazı oyuncularımızı sınırlayabilecek bazı sorunlarla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum ancak alternatifler bulmak ve bu ligdeki en güçlü takımlardan birine karşı reaksiyon vermek için tüm alternatiflere sahibiz."



PJ Dozier, Anadolu Efes: "Üst düzeyde bir başka mücadele için önümüzde yeni bir fırsat var. Doğru yönde adımlar attığımızı ve kimliğimizi bulmaya devam ettiğimizi düşünüyorum. Kazanmak için gereken tüm parçalara sahibiz."



